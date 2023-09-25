 بولندا تتهم المستشار الألماني بالتدخل في "شؤونها الداخلية" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بولندا تتهم المستشار الألماني بالتدخل في "شؤونها الداخلية"

عبرت بولندا عن استيائها من تصريحات سابقة للمستشار الألماني أولاف شولتس حول إصدار تأشيرات مقابل المال. وارسو رأت في ذلك "تدخلا في الشؤون الداخلية" ومحاولة "لكسب أصوات الناخبين" في قضية بدأت تتصدر اهتمام الناخبين.

Polen Zbigniew Rau

وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو.

اتهم وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو المستشار الألماني أولاف شولتس بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وكتب الوزير في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد (25 أيلول/ سبتمبر 2023) على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أن أحدث تصريحات السياسي الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أشارت إلى محاولة للتأثير على الحملة الانتخابية الحالية. وتشهد بولندا حاليا حملة انتخابية ساخنة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وفي تجمع حاشد للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نورنبرغ الألمانية يوم السبت الماضي، دعا شولتس إلى كشف ملابسات مخالفات محتملة في إصدار  التأشيرات في بولندا البلد الجار ، وذلك في ضوء الوضع على الحدود. وقال شولتس: "لا أريد أن يتم من بولندا تمرير المهاجرين ببساطة إلينا، ثم نخوض هنا نقاشا حول سياستنا الخاصة باللجوء... يتعين تسجيل كل من يصل إلى بولندا هناك وإخضاعه لإجراءات اللجوء هناك"، موضحا أن التأشيرات التي يتم توزيعها بطريقة أو بأخرى مقابل المال لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، مؤكدا ضرورة مناقشة هذا الأمر مع الحكومة البولندية.
وردّ وزير الخارجية البولندي قائلا: "صلاحيات المستشار الألماني لا تشمل يوضوح الإجراءات السارية في بولندا"، متهما شولتس بانتهاك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، مطالبا إياه بالامتناع في المستقبل عن الإدلاء بتصريحات من شأنها الإضرار بالعلاقات المتبادلة. 

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس طلب أول أمس السبت من الحكومة البولندية توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بخصوص فضيحة تأشيرات دخول أأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا. وتشترك ألمانيا التي في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.

 

و.ب/ح.ز (د ب أ / رويترز) 

مطالب بضبط الهجرة غير القانونية على الحدود البولندية الألمانية

مواضيع ذات صلة

20.09.2023 ****Suspected illegal migrants sit on the ground after they were detained by German police during their patrol along the German-Polish border to prevent illegal migration, in Forst, Germany, September 20, 2023. REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAY

رئيس حزب المستشار شولتس: لا يوجد حلّ سحري للهجرة غير النظامية 24.09.2023

في ظل المناقشات الجارية في ألمانيا حول الهجرة غير النظامية وأزمة اللاجئين، انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار شولتس ما وصفها بـ "العناوين الشعبوية" التي لن تؤدي إلى "تراجع عدد الوافدين بمقدار شخص واحد".

18/09/2023 *** United Nations Secretary-General Antonio Guterres delivers a statement during the opening of the Sustainable Development Goals (SDG) Summit 2023, at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 18, 2023. REUTERS/Mike Segar

قمة الأمم المتحدة للاستدامة.. هل تعطي دفعا لتنفيذ خططها الطموحة؟ 19.09.2023

أهداف الأمم المتحدة للاستدامة وخطة 2030 الطموحة تعتبر مبادئ توجيهية لكيفية تعاملنا مع كوكبنا مستقبلا. وسيتم إجراء تقييم مبدئي للخطة خلال القمة الراهنة في نيويورك التي يشارك فيها المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا.

25.09.2017 This picture taken on September 25, 2017 shows a Taurus long-range air-to-surface missile during a media day presentation of a commemoration event marking South Korea's Armed Forces Day, which will fall on October 1, at the Second Fleet Command of Navy in Pyeongtaek. / AFP PHOTO / JUNG Yeon-Je (Photo credit should read JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)

كييف متفائلة وبرلين متحفظة بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس 26.08.2023

أعرب وزير الدفاع الأوكراني عن ثقة بلاده في حصولها على صواريخ توروس الألمانية، التي تطالب بها كييف منذ فترة طويلة، لكن المستشار شولتس يبدي تحفظا بشأن تسليم كييف هذه الصواريخ، مؤكدا أنه لن يفعل "أي شيء متهور أبداً".