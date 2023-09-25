بولندا تتهم المستشار الألماني بالتدخل في "شؤونها الداخلية"

اتهم وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو المستشار الألماني أولاف شولتس بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وكتب الوزير في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد (25 أيلول/ سبتمبر 2023) على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أن أحدث تصريحات السياسي الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أشارت إلى محاولة للتأثير على الحملة الانتخابية الحالية. وتشهد بولندا حاليا حملة انتخابية ساخنة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفي تجمع حاشد للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نورنبرغ الألمانية يوم السبت الماضي، دعا شولتس إلى كشف ملابسات مخالفات محتملة في إصدار التأشيرات في بولندا البلد الجار ، وذلك في ضوء الوضع على الحدود. وقال شولتس: "لا أريد أن يتم من بولندا تمرير المهاجرين ببساطة إلينا، ثم نخوض هنا نقاشا حول سياستنا الخاصة باللجوء... يتعين تسجيل كل من يصل إلى بولندا هناك وإخضاعه لإجراءات اللجوء هناك"، موضحا أن التأشيرات التي يتم توزيعها بطريقة أو بأخرى مقابل المال لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، مؤكدا ضرورة مناقشة هذا الأمر مع الحكومة البولندية.

وردّ وزير الخارجية البولندي قائلا: "صلاحيات المستشار الألماني لا تشمل يوضوح الإجراءات السارية في بولندا"، متهما شولتس بانتهاك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، مطالبا إياه بالامتناع في المستقبل عن الإدلاء بتصريحات من شأنها الإضرار بالعلاقات المتبادلة.

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس طلب أول أمس السبت من الحكومة البولندية توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بخصوص فضيحة تأشيرات دخول أأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا. وتشترك ألمانيا التي في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.

و.ب/ح.ز (د ب أ / رويترز)