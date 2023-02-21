بولندا تبدي استعدادها لتزويد أوكرانيا بطائرات قتالية خلال أسابيع

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء (14 مارس/آذار 2023)، إن بلاده ربما تمنح أوكرانيا طائرات ميغ-29 المقاتلة في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، مشيرا إلى أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا.

وقالت بولندا إنها ستكون مستعدة لإرسال مقاتلات ميغ-29 سوفييتية التصميم في إطار تحالف من عدة دول. لكن لم يتضح الوقت الذي قد تستغرقه هذه العملية في ظل اتباع حلفاء كييف نهجا حذرا في نقل الطائرات المقاتلة .

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي "ربما يحدث ذلك في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة"، وذلك ردا على سؤال عن المدة التي ستستغرقها وارسو لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات.

وسبق أن أرسلت بولندا 14 دبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع لأوكرانيا.

فيما قالت وزارة الدفاع الهولندية إن هولندا ستمنح أوكرانيا كاسحات ألغام ورادارات لرصد الطائرات المسيرة ومنظومة (إم3) لسرعة بناء الجسور.

وتتواصل المعارك المحتدمة في باخموت بين القوات الأوكرانية من جهة والقوات الروسية وقوات مجموعة فاغنر من جهة أخرى.

وأعلنت القوات الأوكرانية والروسية أنّها تخوض "معارك عنيفة" للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.

وفي سياق متصل أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على البلاد وحتى اليوم، إلى 160 ألفا و 540 جنديا، من بينهم 740 جنديا قتلوا خلال أمس الإثنين فقط، وفق بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ولا يتسنى التحقق بشكل مستقل من صحة الأعداد التي يعلنها كل جانب.

ع.ج.م/ف.ي (رويترز، د ب أ)