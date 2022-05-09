 بولندا: امرأة تستضيف ثمانية لاجئين أوكرانيين | مراسلون حول العالم | DW | 20.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

بولندا: امرأة تستضيف ثمانية لاجئين أوكرانيين

أكثر من ثلاثة ملايين شخص فرو من أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية الحرب. العديد من اللاجئين استقبلهم متعاونون بشكل عفوي. لكن مؤشرات الإرهاق باتت تظهر على المتطوعين.

مشاهدة الفيديو 02:23

المزيد من المركز الإعلامي

في الوقت الذي يدعم الكثير من الروس حرب بوتين ضد أوكرانيا، يغادر روسيا الكثير من النخبة الثقافية لمعارضتهم الحرب.

لا مستقبل في روسيا في ظل بوتين 09.05.2022

كورونا واللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا

كورونا واللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا 06.05.2022

عدد الذين نزحوا عن ديارهم داخل أوكرانيا من جرّاء الغزو الروسي يزيد عن 7.7 مليون شخص

الأوكرانيون وتحدي البقاء على قيد الحياة 22.04.2022

القوات الروسية تواصل قصف المدن الأوكرانية وتستهدف المدنيين

القوات الروسية تواصل قصف المدن الأوكرانية وتستهدف المدنيين 27.03.2022

المزيد مراسلون حول العالم

الألغام تفشل الحصاد الزراعي ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - الألغام تفشل الحصاد الزراعي ومواضيع أخرى 20.05.2022

لاتفيا: السكان الروس منقسمون

لاتفيا: السكان الروس منقسمون 20.05.2022

أوكرانيا: فشل الحصاد بسبب الألغام

أوكرانيا: فشل الحصاد بسبب الألغام 20.05.2022

أوكرانيا: أدلة على جرائم حرب

أوكرانيا: أدلة على جرائم حرب 20.05.2022

اقرأ أيضا

6717608 09.12.2021 A LPR People's Militia fighter stands guard with a Kalashnikov assault rifle at a checkpoint on the border near the village of Frunze in the Luhansk region, LPR, Ukraine. Sergey Averin / Sputnik

لماذا يرغب حيدر في التطوع للقتال من أجل أوكرانيا؟ 23.03.2022

حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.

بيربوك تعد أوكرانيا بكشف جرائم الحرب وواشنطن تحذّر من حرب طويلة الأمد

بيربوك تعد أوكرانيا بكشف جرائم الحرب وواشنطن تحذّر من حرب "طويلة الأمد" 10.05.2022

حذرت مسؤولة أمريكية من تقييمات تفيد بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا، فيما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا من كييف بأن تقدم بلادها دعماً كبيراً لأوكرانيا في جهود كشف ملابسات جرائم الحرب التي ارتكتبها القوات الروسية.

A woman from Mariupol cries as she arrives at a refugee center fleeing from the Russian attacks, in Zaporizhzhia, Ukraine, Thursday, April 21, 2022. Mariupol, which is part of the industrial region in eastern Ukraine known as the Donbas, has been a key Russian objective since the Feb. 24 invasion began. (AP Photo/Leo Correa)

الدارالبيضاء كملاذ للاجئين .. أوكرانيات هربن من الحرب إلى المغرب 01.05.2022

الكثير من الأمور تبقى غير واضحة: إلى متى سيبقون وبماذا سيعيشون؟ لكن وجودهن في المغرب يكشف أن أوروبا لم تعد هدف اللاجئين الأفارقة بل العكس. أوروبيون يبحثون عن الأمان من الحرب والدمار في أفريقيا!

Asylsystem in Zypern ***Rechte liegen beim Infomigrants vor.***

قبرص.. محاولات لتطوير نظام اللجوء والنتيجة نفسها 26.04.2022

تواجه جزيرة قبرص مؤخرا ارتفاعا متزايدا بأعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين على أراضيها، تحديدا عبر الخط الأخضر الفاصل بين شطري الجزيرة المقسمة (شمال تركي وجنوب أوروبي) منذ الحرب التي اندلعت هنا في 1974.