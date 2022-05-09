بولندا: امرأة تستضيف ثمانية لاجئين أوكرانيين

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أكثر من ثلاثة ملايين شخص فرو من أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية الحرب. العديد من اللاجئين استقبلهم متعاونون بشكل عفوي. لكن مؤشرات الإرهاق باتت تظهر على المتطوعين.
حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.
حذرت مسؤولة أمريكية من تقييمات تفيد بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا، فيما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا من كييف بأن تقدم بلادها دعماً كبيراً لأوكرانيا في جهود كشف ملابسات جرائم الحرب التي ارتكتبها القوات الروسية.
الكثير من الأمور تبقى غير واضحة: إلى متى سيبقون وبماذا سيعيشون؟ لكن وجودهن في المغرب يكشف أن أوروبا لم تعد هدف اللاجئين الأفارقة بل العكس. أوروبيون يبحثون عن الأمان من الحرب والدمار في أفريقيا!
تواجه جزيرة قبرص مؤخرا ارتفاعا متزايدا بأعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين على أراضيها، تحديدا عبر الخط الأخضر الفاصل بين شطري الجزيرة المقسمة (شمال تركي وجنوب أوروبي) منذ الحرب التي اندلعت هنا في 1974.
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