بولندا: امرأة تستضيف ثمانية لاجئين أوكرانيين

الدارالبيضاء كملاذ للاجئين .. أوكرانيات هربن من الحرب إلى المغرب

الكثير من الأمور تبقى غير واضحة: إلى متى سيبقون وبماذا سيعيشون؟ لكن وجودهن في المغرب يكشف أن أوروبا لم تعد هدف اللاجئين الأفارقة بل العكس. أوروبيون يبحثون عن الأمان من الحرب والدمار في أفريقيا!