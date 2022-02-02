بولندا: الاستعداد لموجة كورونا قاسية

منظمة الصحة العالمية: أوروبا تشهد "هدنة" قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة

بعد عامين من تفشي كوفيد-19، قد تدخل أوروبا قريبًا في "فترة هدوء طويلة"، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية. ما المعطيات التي بنت عليها المنظمة تقديرها؟