بولندا: الاستعداد لموجة كورونا قاسية

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متحور أوميكرون ينتشر بسرعة، وفي بولندا لم يتلقَّ اللقاح سوى نصف السكان. في أحد مستشفيات كراكوف سنتعرف على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المصابون بكورونا.
بعد عامين من تفشي كوفيد-19، قد تدخل أوروبا قريبًا في "فترة هدوء طويلة"، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية. ما المعطيات التي بنت عليها المنظمة تقديرها؟
أثار متحور أوميكرون الجديد القلق في جميع أنحاء العالم خاصة مع انتشاره السريع في دول مثل الدنمارك وبريطانيا والهند والسويد وغيرها. وتتزايد المخاوف في ظل شح المعلومات حيال تأثير المتحور الجديد على الجهاز المناعي.
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
فيما تسجل السلطات الصحية في ألمانيا أرقاماً سوداء بعدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، كشفت اللجنة الألمانية الدائمة للتطعيمات أنها تعد لتطعيم رابع من الفيروس بجرعة تعزيزية ثانية على غرار التجربة الإسرائيلية.
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