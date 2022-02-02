 بولندا: الاستعداد لموجة كورونا قاسية | DW الأخبار | DW | 03.02.2022

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DW الأخبار

بولندا: الاستعداد لموجة كورونا قاسية

متحور أوميكرون ينتشر بسرعة، وفي بولندا لم يتلقَّ اللقاح سوى نصف السكان. في أحد مستشفيات كراكوف سنتعرف على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المصابون بكورونا.

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