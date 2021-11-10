بولندا: أزمة اللاجئين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مئات الأشخاص عالقون في منطقة مغلقة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.
دويتشه فيله التقت مهاجرين مهددين بالجوع والبرد الشديد ومتطوعين محليين يحاولون المساعدة.
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.
مئات بل آلاف المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. لاجئ سوري مقيم منذ أعوام في النمسا يبحث عن والديه المفقودين عند الحدود بعد أن فقد الاتصال بهما. فهل تمكن من اللقاء بهما؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول