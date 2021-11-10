بولندا: أزمة اللاجئين

بولندا.. لاجئ سوري في رحلة بحث عن والديه عند الحدود!

مئات بل آلاف المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. لاجئ سوري مقيم منذ أعوام في النمسا يبحث عن والديه المفقودين عند الحدود بعد أن فقد الاتصال بهما. فهل تمكن من اللقاء بهما؟