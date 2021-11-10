 بولندا: أزمة اللاجئين | مراسلون حول العالم | DW | 29.10.2021

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مراسلون حول العالم

بولندا: أزمة اللاجئين

مئات الأشخاص عالقون في منطقة مغلقة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. دويتشه فيله التقت مهاجرين مهددين بالجوع والبرد الشديد ومتطوعين محليين يحاولون المساعدة.

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GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border from November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

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Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

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