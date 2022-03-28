 بولندا: أخيراً في مأمن | مراسلون حول العالم | DW | 01.04.2022

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مراسلون حول العالم

بولندا: أخيراً في مأمن

وفقاً لوكالة الأمم المتحدة، وصل عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى أكثر من أربعة مليون شخص منذ بداية الحرب. حط أكثر من نصفهم في بولندا، ووصل كثيرون إلى بلدة برزيميسل القريبة من الحدود الأوكرانية.

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