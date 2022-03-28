بولندا: أخيراً في مأمن

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وفقاً لوكالة الأمم المتحدة، وصل عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى أكثر من أربعة مليون شخص منذ بداية الحرب. حط أكثر من نصفهم في بولندا، ووصل كثيرون إلى بلدة برزيميسل القريبة من الحدود الأوكرانية.
حذرت السلطات البولندية من خطر استغلال عصابات الاتجار بالبشر، للنساء والأطفال النازحين من أوكرانيا. وقد برزت تحذيرات مماثلة في دول الجوار أيضا، ومنها ألمانيا.
تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".
وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.
"نحن نعتبر المادة 5 واجبا مقدسا"، هكذا أراد بايدن أن يطمئن نظيره البولندي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن ما يحدث في أوكرانيا سيغير تاريخ القرن داعيا العالم للاستعداد "لمعركة طويلة"، كما وصف الرئيس بوتين بـ"الجزار".
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