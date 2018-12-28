بولتون يربط الانسحاب من سوريا بضمان سلامة المقاتلين الأكراد

أضاف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، شرطاً جديدا اليوم الأحد (السادس من يناير/ كانون الثاني 2019) للانسحاب الأمريكي من سوريا قائلاً إنه يجب أن تضمن تركيا سلامة المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.
وقال بولتون، الذي يقوم بجولة تستمر أربعة أيام وتشمل إسرائيل وتركيا إنه سيحث في المحادثات مع مسؤولين أتراك، بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان، على ضرورة ضمان سلامة الأكراد.
وأضاف بولتون، الذي سيسافر إلى تركيا غداً الاثنين، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مع أنقرة لمعرفة أهدافها وقدراتها. إلا أنه تابع أن موقف ترامب يتمثل في أنه يجب ألا تقتل تركيا الأكراد وأن الانسحاب الأمريكي لن يحدث دون الاتفاق على ذلك. وأضاف بولتون كذلك أن ترامب يريد تدمير خلافة تنظيم "الدولة الإسلامية." المعروف إعلاميا باسم "داعش".
وكان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا ترك المجال مفتوحا أمام كثير من التساؤلات، خاصة ما إذا كان المقاتلون الأكراد الذين ينشطون في شمال سوريا سيصبحون الآن مستهدفين من تركيا، التي تناصبهم العداء منذ فترة طويلة.
تركيا ترد على بولتون
وعقب تصريحات بولتون نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، قوله اليوم الأحد إن الادعاء بأن تركيا تستهدف الأكراد غير منطقي مضيفاً أن أنقرة لا تستهدف سوى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" و"وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب العمال الكردستاني" التركي.
ص.ش/أ.ح (رويترز)
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)
الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش