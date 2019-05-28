بولتون يحمل إيران مسؤولية الهجوم على سفن أمام سواحل الإمارات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأربعاء (29 مايو/أيار) في أبوظبي أنه من "شبه المؤكد" أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات.

وقال بولتون في جلسة مع صحافيين في السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أنه تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام "ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول لصحفيين في أبو ظبي إن "الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء هذا، وتراقب الوضع".

وتجري الامارات، التي لم تتّهم أي جهة بالوقوف خلف الواقعة، تحقيقا بمشاركة السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة.

ووقع الحادث النادر في المياه الاماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة بسبب الخلاف بين إيران الولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الاميركية على طهران.



ع.ج.م (رويترز، دب أ، أف ب)