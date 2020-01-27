بولتون يؤكد ربط ترامب مساعدة أوكرانيا بالتحقيق بشأن بايدن

ذكرت صحيفة نيويوك تايمز يوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ في أغسطس/ آب مستشاره للأمن القومي في ذلك الحين إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا والتي يبلغ حجمها 391 مليون دولار إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وورد تصريح ترامب في نسخة لم تنشر بخط يد بولتون وذلك طبقا لما ذكرته الصحيفة في تقرير قد يزيد من الضغط على الجمهوريين لاستدعاء بولتون كشاهد في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في إطار مساءلته.

وقد يقوض هذا التقرير عنصرا أساسيا في دفاع ترامب في إطار مساءلته، وهو أن وقف المساعدات لم يكن له صلة بأي رغبة في جعل أوكرانيا تجري تحقيقات مع خصوم سياسيين من بينهم بايدن الذي كان ابنه هانتر مديرا لشركة طاقة أوكرانية خلال تولي والده منصب نائب الرئيس.

وأشار تشارلز كوبر، محامي بولتون، في بيان إلى أن تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي نشرته يوم الأحد (26 كانون الثاني/ يناير 2020) صحيح وقال إنه قدم مخطوط بولتون إلى مجلس الأمن القومي في 30 ديسمبر/ كانون الأول وهو إجراء يمثل مراجعة أمنية معتادة للمعلومات السرية.

مشاهدة الفيديو 02:08 شارك آلية عزل ترامب في مرحلة محاكمة سريعة ربما بدون شهود في مجلس الشيوخ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Weh1 آلية عزل ترامب في مرحلة محاكمة سريعة ربما بدون شهود في مجلس الشيوخ

وقال كوبر "من الواضح مع الأسف من تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي نشر اليوم أن عملية المراجعة قبل النشر شابها فساد وأن المعلومات سربت من قبل أشخاص آخرين غير المشاركين بشكل سليم في مراجعة المخطوط".

ودفع التقرير إلى مطالبة الديمقراطيين بأن يستدعي مجلس الشيوخ بولتون كشاهد في المحاكمة الجارية بشأن ما إذا كان سيتم عزل ترامب بعد اجراءات مساءلته في 18 ديسمبر/ كانون الأول من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويتعين على الديمقراطيين كسب تأييد أربعة جمهوريين على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود. وقال بولتون هذا الشهر إنه مستعد للإدلاء بشهادته في المحاكمة إذا استدعاه مجلس الشيوخ.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على تقرير نيويورك تايمز ولم يرد كذلك جاي سيكولو الذي يساعد في قيادة دفاع ترامب في محاكمته بمجلس الشيوخ الأمريكي في إطار مساءلته.

وقالت نيويورك تايمز إن كبار مساعدي ترامب ومن بينهم بولتون ووزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حثوا ترامب على الإفراج عن المساعدات التي اعتمدها الكونغرس لأوكرانيا.

ولكن ترامب قال خلال نقاش جرى مع بولتون في أغسطس/ آب عام 2019 إنه يفضل عدم إرسال مساعدات لأوكرانيا إلى أن يسلم المسؤولون هناك كل المواد التي لديهم بشأن التحقيق الذي شمل بايدن بالإضافة إلى مؤيدي هيلاري كلينتون في أوكرانيا.

ع.ج/ ح.ز (رويترز، أ ف ب)