 بولتون قلق من إمكانية عرقلة البيت الأبيض لنشر مذكراته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2020

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بولتون قلق من إمكانية عرقلة البيت الأبيض لنشر مذكراته

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، من إمكانية أن تعرقل إدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار مذكراته التي تكشف فصولا من تفاعله مع الرئيس بشأن فضيحة ما يسمة بـ"أوكراميا غيت".

جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

جون بولتون: أتمنى ألا يتم وقفها.. إنها محاولة لكتابة التاريخ، وقد فعلت ذلك بأفضل ما أستطيع.. علينا أن نرى ما سيخرج من الرقابة"

عبر جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه بشأن إمكانية منع البيت الأبيض لكتابه الذي لم ينشر بعد، مشيرا إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التي ينشرها الرئيس عنه.

وتلك هي أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال مساءلة في مجلس الشيوخ وأدلى بها في ندوة أقيمت في جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا. وقال "أتمنى، في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألّا يُمنع".

ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس له على تويتر قال "إنه (ترامب) ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟." وترك بولتون (71 عاما) منصبه في سبتمبر/ أيلول إثر خلافات مع الرئيس. ويقول ترامب إنه أقاله بينما يقول بولتون إنه استقال.

مختارات

لم ينتظر الرئيس الأميركي ترامب طويلا لتصفية حسابه مع جون بولتون. فبعد يوم من إقالته من منصبه كمستشار للأمن القومي وصف ترامب بولتون بالـ"كارثة" وأسلوبه بـ"المتعنت الفظ". (12.09.2019)

يؤكد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في مسودة كتاب أن ترامب أراد تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا حتى تفتح تحقيقا بشأن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية، ما يزيد الضغط على الجمهوريين وسعيهم لإغلاق ملف عزل الرئيس. (27.01.2020)

وأبلغ البيت الأبيض بولتون في يناير/ كانون الثاني إن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره في شكله الحالي. وقال بولتون خلال الندوة أمس (الاثنين 17 فبراير/ شباط 2020) إن البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب.

وأوضح بولتون خلال كلمة ألقاها بجامعة دورهام في نورث كارولينا: "أتمنى ألا يتم وقفها.. إنها محاولة لكتابة التاريخ، وقد فعلت ذلك بأفضل ما أستطيع.. علينا أن نرى ما سيخرج من الرقابة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "أقول أشياء في المذكرات عن ما قاله لي"، في إشارة إلى ترامب. وقال إنه ليس بإمكانه الإجابة عن أي سؤال بشأن كوريا الشمالية، لأن تلك الأمور تشملها المذكرات التي تخضع حاليا لمراجعة حكومية قبل النشر.

ع.ش ح.ز (د.ب.أ / رويترز)

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تحذير رسمي لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بولتون لمنعه من نشر كتابه

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