بولتون قلق من إمكانية عرقلة البيت الأبيض لنشر مذكراته

عبر جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه بشأن إمكانية منع البيت الأبيض لكتابه الذي لم ينشر بعد، مشيرا إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التي ينشرها الرئيس عنه.

وتلك هي أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال مساءلة في مجلس الشيوخ وأدلى بها في ندوة أقيمت في جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا. وقال "أتمنى، في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألّا يُمنع".

ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس له على تويتر قال "إنه (ترامب) ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟." وترك بولتون (71 عاما) منصبه في سبتمبر/ أيلول إثر خلافات مع الرئيس. ويقول ترامب إنه أقاله بينما يقول بولتون إنه استقال.

وأبلغ البيت الأبيض بولتون في يناير/ كانون الثاني إن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره في شكله الحالي. وقال بولتون خلال الندوة أمس (الاثنين 17 فبراير/ شباط 2020) إن البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب.

وأوضح بولتون خلال كلمة ألقاها بجامعة دورهام في نورث كارولينا: "أتمنى ألا يتم وقفها.. إنها محاولة لكتابة التاريخ، وقد فعلت ذلك بأفضل ما أستطيع.. علينا أن نرى ما سيخرج من الرقابة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "أقول أشياء في المذكرات عن ما قاله لي"، في إشارة إلى ترامب. وقال إنه ليس بإمكانه الإجابة عن أي سؤال بشأن كوريا الشمالية، لأن تلك الأمور تشملها المذكرات التي تخضع حاليا لمراجعة حكومية قبل النشر.

ع.ش ح.ز (د.ب.أ / رويترز)