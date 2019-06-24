 بولتون غاضب من ″صمت″ إيران بشأن عرض واشنطن | أخبار | DW | 25.06.2019

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أخبار

بولتون غاضب من "صمت" إيران بشأن عرض واشنطن

ندد جون بولتون أحد أبرز صقور البيت الأبيض بصمت إيران تجاه عروض ترامب لإجراء مفاوضات "للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل"، بعد أن رفضت إيران التفاوض تحت التهديد.

US-Präsident Trump mit Sicherheitsberater John Bolton (Getty Images/C. Somodevilla)

ندد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون بصمت إيران "المطبق" حيال عرض واشنطن إجراء مفاوضات، رغم تصاعد حدة التوتر بين الطرفين. وقال بولتون "ترك الرئيس الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية وعلى دعمها للإرهاب الدولي وتصرفاتها المؤذية الأخرى في أنحاء العالم". وتابع قائلا "كل ما على إيران فعله هو العبور من هذا الباب المفتوح". مضيفًا "في المقابل، كان صمت إيران المطبق"، وذلك في تصريحات خلال زيارة إلى القدس.

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وقال بولتون اليوم الثلاثاء (25 حزيران / يونيو 2019) إن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع إيران، في تصريحات جاءت بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران. وجاء تصريح بولتون في بداية اجتماع مع نظيريه الإسرائيلي والروسي في القدس من المتوقع أن يركز على إيران وسوريا.

وفي طهران قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قرار واشنطن فرض عقوبات على أكبر الدبلوماسيين الإيرانيين يثبت أن الولايات المتحدة "تكذب" بشأن المحادثات. وفرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات استهدفت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وآخرين، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الخطوة تعني "الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية" مع الإدارة الأميركية.

وأضاف الرئيس حسن روحاني في اجتماع مع عدد من الوزراء بث على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزة "في الوقت الذي تدعو فيه إلى المفاوضات، تسعى إلى معاقبة وزير الخارجية؟ من الواضح أنها تكذب".

وكان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قد قال للصحفيين أمس الاثنين إن بلاده لن تقبل الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة بينما هي تحت تهديد العقوبات.

ع.خ/ح.ز (ا ف ب)

 

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