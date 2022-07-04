 بوكيتينو لم يصمد طويلا في منصبه بباريس سان جرمان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.07.2022

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رياضة

بوكيتينو لم يصمد طويلا في منصبه بباريس سان جرمان

قبل عام من انتهاء عقده، نادي باريس سان جيرمان يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب الأرجنتيني بوكيتينو، المدرب الذي قضى مع النادي الفرنسي 18 شهراً، وفاز مع بألقاب مهمة عدا دوري الأبطال.

Pochettino | neuer Trainer Paris Saint German

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم انفصاله عن المدرب ماوريسيو بوكيتينو بعدما قضى 18 شهراً في منصبه،وقبل عام واحد من نهاية عقده اليوم الثلاثاء (الخامس من يوليو/ تموز 2022).

وتولى بوكيتينو المسؤولية في يناير/ كانون الثاني 2021 وأحرز لقب الدوري الفرنسي موسم 2021-2022 وكأس فرنسا موسم 2020-2021 لكنه أخفق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن النادي منذ استحواذ جهاز قطر للاستثمار عليه في 2011.

ومن المنتظر أن يتولى كريستوف غالتييه تدريب باريس سان جيرمان حيث قال ناصر الخليفي رئيس النادي منذ أيام إنه في مفاوضات مع نيس الذي تحرك بسرعة وعين لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند السابق.

وقال سان جيرمان في بيان بموقعه على الإنترنت "يؤكد باريس سان جيرمان أن ماوريسيو بوكيتينو أنهى مشواره مع النادي".

وأضاف "يود النادي توجيه الشكر إلى ماوريسيو بوكيتينو وجهازه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل". ووصل سان جيرمان، الفائز بلقب الدوري المحلي ثماني مرات منذ عملية الاستحواذ، إلى نهائي دوري الأبطال في 2020 لكنه خرج من دور الستة عشر الموسم الماضي أمام ريال مدريد الذي توج باللقب.

وصنع بوكيتينو شهرة كبيرة بعدما قاد توتنهام هوتسبير لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال في 2019.

لكن رغم امتلاك تشكيلة مدججة بالنجوم في باريس، بوجود كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي، فشل نادي العاصمة الفرنسية في الجمع حتى بين الألقاب المحلية واكتفى بالفوز بالدوري الموسم الماضي.

ويترك بوكيتينو منصبه بعدما قاد سان جيرمان في 84 مباراة وحقق 55 فوزا وتعادل 15 مرة مقابل 14 هزيمة.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

 

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