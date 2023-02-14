بوفون ينضم لداعمي متضرري زلزال تركيا وسوريا

كشف ميريح ديميرال، صخرة دفاع فريق أتالانتا الإيطالي، أن حارس المرمى الإيطالي الكبير جانلويجي بوفون انضم إلى حملة مساعدة متضرري ومنكوبي الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب في مقتل الآلاف، فضلا عن خسائر اقتصادية كبيرا جدا.

ونشر ديميرال المدافع التركي على حسابه الخاص في موقع "تويتر" صورة لقفازات بوفون حارس مرمى فريق بارما الإيطالي. وعلق عليها بالقول "الحارس الأفضل في التاريخ جانلويجي بوفون يدعمنا بقفازاته الموقعة من طرفه".

وأضاف ديميرال الذي سبق له حمل قميص يوفونتوس الإيطالي :"سنبيع قفازات الأسطورة في مزاد علني، وسيخصص الدخل بالكامل لمساعدة ضحايا الزلزال".

وجانلويجي بوفون (45 عاما) من أعظم الحراس في عالم كرة القدم على مدى التاريخ. وتألق الحارس الإيطالي بشكل كبير مع فريق يوفنتوس وقاده للفوز بعدة بطولات. ولعب بوفون أيضا في صفوف باريس سان جيرمان، ويدافع الآن عن قميص فريق بارما الإيطالي.

ولعب بوفون وديميرال معا في صفوف فريق يوفنتوس، وساعدا فريق "السيدة العجوز" على الفوز بالدوري سنة 2020.

ويقود ديميرال حملة كبيرة على حسابه الخاص في موقع "تويتر"، حيث يحاول جمع أكبر عدد ممكن من أقمصة نجوم كرة القدم ثم بيعها في مزاد علنية تخصص عائداتها لصالح ضحايا الزلزال.

وتعاطف الكثير من نجوم كرة القدم مع ضحايا ومنكوبي زلازل تركيا وسوريا. فقد نشر الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل قبل أيام تغريدة له على حسابه الخاص في موقع "تويتر". وظهر اللاعب من أصول تركية وهو يقوم بتعبئة التبرعات لضحايا الزلزال. وكتب أوزيل "معا يمكننا تحقيق أي شيء في الأوقات الصعبة".

كما تبرع نجم مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان وزوجته سارة بشاحنتين من الخبز لمناطق الأزمات نتيجة الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، حسب ما ذكره موقع "تي أونلاين" الألماني.