 بوفون يكشف عن إصابته بالاكتئاب مع السيدة العجوز | عالم الرياضة | DW | 09.01.2019

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عالم الرياضة

بوفون يكشف عن إصابته بالاكتئاب مع السيدة العجوز

أوضح الحارس الإيطالي العملاق جيانلويجي بوفون أنه عانى من نوبات اكتئاب ورعب خلال مسيرته مع اليوفي وغاب عن إحدى مباريات "السيدة العجوز" لهذا السبب، حين بدت النجاحات بدون معنى.

Gianluigi Buffon (picture-alliance/ZumaPress)

كشف الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه عانى من الاكتئاب خلال الفترة التي تولى فيها مهمة الدفاع عن عرين يوفنتوس الإيطالي.

وفي حوار مع مجلة فانيتي فير الرياضية قال الحارس الأسطورة: "لبضعة أشهر شعرت وكأنه ما من أحد يهتم بي. لكن كرة القدم وحدها كانت وسيلتي للإعلان عن وجودي. لقد كان وقتاً صعباً للغاية".

وأضاف بطل كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي: "الجميع كانوا يسألون عن بوفون فقط، وما من أحد سأل عن جيجي" في إشارة إلى أسمه الأول، "واجهت فترات من عدم الأمان والقلق والشعور بعدم الاهتمام رغم النجاحات".

وقضى بوفون (40 عاماً) 17 عاماً مع "السيدة العجوز"، لعب خلالها 656 مباراة، وفاز بتسعة ألقاب للدوري الإيطالي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2018.

وأوضح الحارس العملاق أن نقطة التحول كانت حين بلغ ربيعه الـ25، عندما أبلغ مدرب حراس المرمى في يوفنتوس آنذاك قبل أحد مباريات الدوري الإيطالي بعدم قدرته على خوض مباراة في الدوري.

وقال: "ذهبت إلى إيفانو بوردون وقلت له إيفانو دع أنطونيو تشيمينتي (الحارس الثاني) يجري الإحماء ويلعب. لن أستطيع المشاركة. كنت أعاني من نوبة ذعر ولم أكن جاهزاً للعب تماماً، إذ لم أكن قد مررت بهذه التجربة وتلك السحابة التي تسببت في اضطرابات لي".

ورغم أعوامه الأربعين إلا أن بوفون يقول إنه حاليا يشعر بأنه في ربيعه العشرين ما أن يدخل إلى المستطيل الأخضر، إذ يكون "مفعماً بالأحلام والطموحات الكبيرة التي راودتني صبياً".

ع.غ

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    الكاتب: صارة فيتس/ م.أ.م


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