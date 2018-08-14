بوغبا يفشل في الانضمام لفريق ألماني مغمور!

بعد فترة غياب عن الملاعب عاد ماتياس بوغبا (27 عاما)، شقيق نجم منتخب فرنسا ومانشستسر يونايتد بول بوغبا، إلى تدريبات كرة القدم. ورغم أنه يشبه شقيقه الأصغر ولا سيما في ملامح الوجه والطول إلا أن حظ ماتياس بوغبا، على العكس من شقيقه بول، أقل منه، وهو حاليا غير مقيد بأي ناد من الأندية، في حين تبلغ القيمة السوقية لبول بوغبا (25 عاماً) 90 مليون يورو.

وكان ماتياس بوغبا يلعب حتى العام الماضي بفريق سبارتا روتردام الهولندي، غير أنه تعرض لإصابة طال أجلها ولم يقم خلال استراحته بعمل ما يكفي على ما يبدو، حسب ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.

وخاض الأخ الأكبر لنجم منتخب فرنسا فترة اختبار لمدة أسبوع مع فريق "أودينغن"، بمدينة كريفلد بشمال غرب ألمانيا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة. وقال المدرب شيتفان كرامر (51 عاما) لصحيفة بيلد "لقد ذهب من جديد، ماتياس لم يستطع مساعدة الفريق. فهو حاليا ليس في وضعية بدنية جيدة". وأضاف مدرب الفريق: "ماتياس بوغبا لديه بنية جيدة كلاعب قلب هجوم، إنه ضخم، لكن وزنه زائد قليلا" عن اللازم.

يذكر أن ماتياس بوغبا كان لاعبا بمنتخب غينيا لكرة القدم، مثل شقيقه التوأم فلورنتين بوغبا، بينما فاز شقيقهما بول بوغبا بمونديال روسيا مع منتخب فرنسا الشهر الماضي.

ص.ش/ع.ج.م