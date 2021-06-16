بوغبا وروديغر.. "عضة" الصديق لا تستوجب العقوبة؟

قال بول بوغبا لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي لكرة القدم إنه لا يرغب في تعرض اللاعب الألماني أنتونيو روديغر لأي عقوبة، وذلك بعدما قام روديغر بـ "عض" بوغبا بشكل هزلي خلال مباراة المنتخبين الألماني والفرنسي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) مساء أمس الثلاثاء (15 يونيو/ حزيران 2021).

وأمام استغراب الجميع، لم يتخذ حكم الساحة أو حكم الفيديو المساعد أي إجراء بشأن هذا الحادث خلال المباراة. وقال بوغبا في تصريحاته للصحفيين عن روديغر: "إنه صديقي، وأنا لست الشخص الذي يصيح من أجل بطاقة (للاعب منافس). أعتقد أنه عضني بشكل خفيف، وهو شيء ودي، نحن نعرف بعضنا البعض جيدا".

وجاء تصرف روديغر مدافع تشيلسي مع بوغبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد قبيل نهاية الشوط الأول، وفي نهاية المباراة، شوهد اللاعبان في حوار ودي وهما يتعانقان.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الأوروغوياني لويس سواريز كان قد تعرض للإيقاف أربعة أشهر بسبب عض اللاعب الإيطالي جيورجيو كيليني خلال كأس العالم 2014.

ع.ش/خ.س (د ب أ)