 بوصلة مغناطيسية... هكذا تعود الكلاب إلى منازلها! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 07.11.2021

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علوم وتكنولوجيا

بوصلة مغناطيسية... هكذا تعود الكلاب إلى منازلها!

بدأ العلماء حديثا بدراسة القدرات الملاحية لدى الكلاب. فبعد سنوات من الاعتقاد أنها تعتمد على حاسة الشم، العلماء يكتشفون أسبابا أخرى مذهلة. الكلاب تستطيع استشعار المجال المغناطيسي للأرض، وهو ما يشبه "بوصلة داخلية".

يقول العلماء إن الكلاب تستخدم المجال المغناطيسي للأرض للتنقل في طريقها.

يقول العلماء إن الكلاب تستخدم المجال المغناطيسي للأرض للتنقل في طريقها.

من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، قد تأخذ منك هذه المسافة الكثير من الوقت، وربما الحاجة للاستعانة بنظام التموضع العالمي أو اللافتات، وقد تضطر لتسأل أحدهم عن الاتجاهات، السبب؟ لأن حس الاتجاه الخاص بنا ليس قويا، أو على الأقل ليس قويا كما هو الحال عند الكلاب وباقي الحيوانات.

هذا ما استطاع تحقيقه الكلب بابلو، والذي فُقد في إجازة تخييم مع أسرته على الحدود الفرنسية السويسرية، وبعد بضعة أيام ظهر مرة أخرى في منزل العائلة على بعد مئات الكيلومترات من مكان اختفائه. السؤال: كيف فعل ذلك؟

أصدقاء مخلصون

الكلاب معروفة بمهاراتها الملاحية، والحقيقة، أننا نحسدها على ذلك، وقد استخدمناها تاريخيا بسبب موهبتها هذه بالتحديد، على سبيل المثال في الحرب العالمية الأولى تم تعيين الكلاب كوسيلة مراسلات، تنقل التعليمات والرسائل على الخطوط الأمامية الخطرة.

مختارات

كشفت نتائج دراسة جديدة أن الكلاب تستطيع تعلم كلمات جديدة بعد أن تسمعها أربع مرات فقط. لكن ليس كل أصناف الكلاب تملك هذه الموهبة. كيف؟

تتمحور حبكة رواية "جمهورية الكلب" حول التقاء لاجئ سوري مصادفة بأرملة ألمانية تعتني بكلبها، لتجلس إلى جواره على مقعد خشبي في حديقة مخصصة للكلاب بعد ممارسته رياضة المشي. تنشأ علاقة معقدة بينهما لا تخلو من الإثارة!

ولكن هناك القليل من البحوث حول سبب مهارات الملاحة المميزة لديها، فقد درس العلماء حيوانات أخرى مثل الطيور والزواحف أكثر من "كلابنا الوفية"، يقول عالم الحيوان في الجامعة التشيكية لعلوم الحياة هاينك بوردا:" إن معرفتنا بإحساس الكلاب بالاتجاهات تعتمد على تجاربنا معها، وقد افترضنا في الماضي أنها تعتمد على حاسة الشم لتجد طريقها، ولكن هذا بدأ يتغير".

يطرح بوردا وفريقه نظرية أخرى مقنعة، تقوم على اساس أن الكلاب تستخدم المجال المغناطيسي للأرض.

إذ لاحظ بوردا عام 2013 أن الكلاب تنحني للضغوط أو تتبول في اتجاه الشمال والجنوب، وحينما أجرى فريقه بحثا، توصلوا إلى تفسير محتمل؛ أن الكلاب تستطيع استشعار المجال المغناطيسي للأرض، وهو ما يشبه "بوصلة داخلية".

وبعد سبع سنوات جمع الفريق أول دليل يشير إلى أن كلاب الصيد تستطيع فعلا تحليل الطرق للعودة إلى أصحابها بعد مطاردة حيوانات على أرض غير مألوفة. ولقد فوجئوا حينما وجدوا أن تلك الكلاب عادت عبر طريق جديد، على طول محور شمالي-جنوبي لمسافة 20 مترا قبل اختيار طريق العودة، والذي يطلق عليه بوردا "مسار البوصلة".

الكلاب ليست الوحيدة

لا تقتصر مهارات الملاحة على الكلاب، فحيوانات أخرى لديها القدرة على تحديد طرقها ومسالكها، فسمك السلمون يعتبر من أبرز الملاحين المعروفين للعلم.

بعد السفر في المحيط يعود سمك السلمون إلى الأنهار والجداول حيث ولد.

بعد السفر في المحيط يعود سمك السلمون إلى الأنهار والجداول حيث ولد.

إذ بعد أن يفقس في المياه العذبة، ينطلق السلمون في رحلة ملحمية قد تستغرق سنوات في شمال المحيط الأطلسي، وأحيانا ما يغطي مساحة ٩ آلاف كيلومتر، قبل أن يستدير ويعود إلى مجرى ولادته حيث يتكاثر. وقد وجد العلماء رواسب صغيرة من المغنيت- معدن مغناطيسي- في جيوب السلمون، ولهذا يعتقدون أنه قد يكون لديه بوصلة في أنفه.

ولكن يرى العلماء، أن الأمر لا يعتمد فقط، بالنسبة للكلاب والسلمون، على قدرتهم ”المغناطيسية"؛ بل بسبب قدرات أخرى، مثل حاسة الشم القوية لكليهما؛ فالسلمون يستطيع تمييز رائحة قطرة واحد من المياه التي ولد فيها، حتى لو كانت مختلطة مع مياه أخرى، والكلاب تحتفظ بمعلومات عن رائحة أصحابها.

ماري سينا\ م.ش

  • Treuer Hund (picture-alliance/dpa/J. Munoz)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    12 عاما من الانتظار

    "كانيلو" كلب عاش في مدينة قادس الإسبانية في ثمانينات القرن الماضي. وكان هذا الكلب يرافق صاحبه المريض إلى المستشفى مرة واحدة كل أسبوع، حيث ينتظره خارجاً. وفي إحدى حصص العلاج، توفي صاحب الكلب ولم يخرج أبداً. وظل "كانيلو" ينتظر صاحبه 12 سنة كاملة أمام باب المستشفى على أمل عودته. فيما تكلف الجيران بإطعام هذا الحيوان، الذي ضرب مثالاً نادراً في الوفاء.

  • Hundestatue, Edinburgh, Schottland, Großbritannien, Europa (picture-alliance/imagebroker/M. Nitzschke)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    رفيق في البيت والقبر

    عاش الكلب "بوبي" في مدينة ادنبره الاسكتلندية منتصف القرن التاسع عشر. وكان "بوبي" يقضي معظم الوقت مع صاحبه الذي كان شرطياً. وبعد وفاة صاحبه الشرطي ظل "بوبي" ملازما لقبر صاحبه لمدة تصل إلى 14 سنة إلى أن مات. وهناك الآن تمثال صغير لهذا الكلب الوفي.

  • Hund Capitan am Grab seines Herrchens (picture-alliance/dpa/J. Garff)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    5 سنوات أمام قبر صاحبه

    لا تختلف كثيراً قصة الكلب "كولي" عن "بوبي"، فبعدما توفي صاحبه قرر "كولي" البقاء أمام قبر صاحبه المتوفى في الأرجنتين وعدم التحرك من هناك، وذلك رغم عدة محاولات من طرف عائلة الميت. وبقي "بوبي" على هذا الحال لأكثر من خمس سنوات كاملة.

  • Hunde in Berlin - Hundegrab (picture-alliance/W. Steinberg)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    الكلب "فيدو"

    في قرية إيطالية، عاش الكلب "فيدو" برفقة صاحبه لويجي، الذي كان يعمل في النجارة. وكان "فيدو" يرافق صاحبه يومياً إلى محطة القطارات، من أجل الذهاب إلى عمله وينتظر في نفس الآن قدومه من العمل في نفس المحطة. وفي سنة 1943، توفي لويجي وظل الكلب "فيدو" ينتظر لسنوات قدوم صاحبه إلى أن مات هو أيضاً.

  • Deutscher Schäferhund (picture-alliance/imageBroker/E. Bömsch)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    "غاوتشو"

    تعتبر قصة الكلب "غاوتشو" من بين قصص قوة العلاقة بين الإنسان والحيوان. فقد كان "غاوتشو" يعيش مع صاحبه في الأورغواي في ستينيات القرن الماضي. وفي يوم من الأيام، مرض صاحب الكلب وتم نقله إلى المستشفى الذي يبعد عن منزله بـ 50 كيلومتراً. ولم يتعود "غاوتشو" على فراق صاحبه ليقرر البحث عنه، حيث وجده بالفعل. وبعد وفاة صاحبه، بقي "غاوتشو" إلى جانب قبره 30 يوماً كاملة. إعداد: ر.م/إ.ف

    الكاتب: مهدوي رضوان