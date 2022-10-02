 بوصلة للمكفوفين | المستقبل الآن | DW | 09.10.2022

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المستقبل الآن

بوصلة للمكفوفين

في حلقة هذا الأسبوع من "المستقبل الآن" سنتعرف على توماس نيميس الذي طور جهازا للمكفوفين يتعرف على العوائق، ويصدر تحذيرات عبر سمّاعات الأذن. وبفضل الذكاء الاصطناعي المدمج به يمكن للجهاز التمييز بين إشارات المرور وصناديق القمامة والمقاعد.

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