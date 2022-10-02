بوصلة للمكفوفين

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في حلقة هذا الأسبوع من "المستقبل الآن" سنتعرف على توماس نيميس الذي طور جهازا للمكفوفين يتعرف على العوائق، ويصدر تحذيرات عبر سمّاعات الأذن. وبفضل الذكاء الاصطناعي المدمج به يمكن للجهاز التمييز بين إشارات المرور وصناديق القمامة والمقاعد.
يبدو أن توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية أخذ في الانتشار بقوة وفي مختلف المجالات. فريق من الباحثين في بريطانيا ينجح في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمدى تأثر الإبصار بمرض المياه الزرقاء لدى المصابين بهذا المرض.
لا تتوقف محاولات العلماء لتطوير الذكاء الاصطناعي ومحاولة جسر الهوة بينه وبين الذكاء البشري. في تجارب حديثة لاحظ العلماء أن بعض برامج الذكاء الاصطناعي بدأت في العمل بشكل قريب للغاية من المخ البشري.
ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من تجربة سوريا، يحاول نشطاء وحقوقيون توثيق ما يقال إنها جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا العمل لكشف وقوع الجرائم بالفعل؟
بمشاركة 195 ألف شخص، اكتشف باحثون 50 جينا مسؤولة عن تحديد ألوان العيون. ولكن أهمية الدراسة لا تتمثل فقط في معرفة كيف تتحد ألوان عيون البشر، بل والمساهمة في علاج ما قد يصيبها من أمراض. فما النتائج المثيرة التي توصلوا لها؟
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