بوسي ريوت في جولة أوروبية لمناهضة الحرب

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اشتهر فريق "بوسي ريوت" الغنائي النسائي الروسي عالمياً من خلال عروضه النسوية المناهضة للحكومة. فرقة موسيقى "بانك الروك" انطلق في جولة حول أوروبا لمناهضة الحرب في أوكرانيا. حوار ونظرة للوراء على العروض الرائعة للفريق.
كشفت ماريا أليوخينا، الناشطة في فرقة "بوسي ريوت" الروسية المعارضة أنها تمكنت من مغادرة موسكو متخفية بزي عاملة توصيل وجبات، وتركت هاتفها لمنع الشرطة من تعقبها. وصديقتها تقول بأنها في "جولة" لجمع الأموال لأوكرانيا.
قدمت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ملامح سياستها الخارجية. لوبان وعدت، في حال فوزها بالرئاسة، بالسعي لـ "تقارب استراتيجي" بين الناتو وروسيا. كما أكدت عزمها على وقف مشاريع تطوير السلاح المشتركة مع ألمانيا.
اختار حزب الخضر الألماني ريكاردا لانغ كرئيسة جديدة للحزب بالشراكة مع أوميد نوريبور، لتخلف وزيرة الخارجية بيربوك. لانغ ممثلة جناح اليسار في الحزب وناشطة نسوية وناشطة ضد اليمين المتطرف وهي أصغر زعيمة للخضر على الإطلاق.
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