بوسي ريوت في جولة أوروبية لمناهضة الحرب

في حال فوزها.. لوبان تعد بإنهاء التعاون الدفاعي مع ألمانيا

قدمت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ملامح سياستها الخارجية. لوبان وعدت، في حال فوزها بالرئاسة، بالسعي لـ "تقارب استراتيجي" بين الناتو وروسيا. كما أكدت عزمها على وقف مشاريع تطوير السلاح المشتركة مع ألمانيا.