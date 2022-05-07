 بوسي ريوت في جولة أوروبية لمناهضة الحرب | واحة الثقافة | DW | 14.05.2022

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واحة الثقافة

بوسي ريوت في جولة أوروبية لمناهضة الحرب

اشتهر فريق "بوسي ريوت" الغنائي النسائي الروسي عالمياً من خلال عروضه النسوية المناهضة للحكومة. فرقة موسيقى "بانك الروك" انطلق في جولة حول أوروبا لمناهضة الحرب في أوكرانيا. حوار ونظرة للوراء على العروض الرائعة للفريق.

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نجوم وبريق في مهرجان كان السينمائي 14.05.2022

Gedenkkopf einer Königinmutter, Hersteller*in nicht dokumentiert, Königreich Benin, Nigeria, 18./19. Jh., Kupferlegierung; H: 43,5 cm, B: 24 cm, T: 26,5 cm, hergestellt für den Oba (König) von Benin, seit 1901 im RJM Köln (RJM Inv. Nr. 48) Commemorative head of a queen mother, artist not documented, Benin Kingdom, Nigeria, 18th/19th c., copper alloy; h: 43.5 cm, w: 24 cm, d: 26.5 cm; produced for the Oba (king) of Benin, in the RJM Cologne since 1901 (RJM inv. no. 48). Köln, 29.04.2022

الفن منهوب منذ الحقبة الاستعمارية 14.05.2022

Aufnahme aus dem Film “NAVALNY“ des kanadischen Regisseurs Daniel Roher. Der Film wird im Rahmen des Festivals DOK.fest München im Jahre 2022 gezeigt.

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