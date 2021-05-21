 بوساطة مصرية.. دخول الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد حيز التنفيذ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2022

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بوساطة مصرية.. دخول الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد حيز التنفيذ

أكدت حركة الجهاد الإسلامي قبولها بهدنة إثر وساطة قادتها القاهرة، وكذلك أكدت إسرائيل رسمياً. يأتي الاتفاق بعد تصعيد شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات على في غزة فيما أطلقت "الجهاد" مئات الصواريخ على إسرائيل من القطاع.

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وافقت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد (السابع من أغسطس/آب 2022) على هدنة في غزة مع إسرائيل بوساطة مصرية بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في بيان صحافي "قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري".

وقال الهندي في بيان إن الاتفاق "يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة".

واعتقلت اسرائيل مؤخرا السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، بينما يخضع العواودة رهن الاعتقال الإسرائيلي أيضا.

وذكر الهندي في تصريحات للصحفيين، أن الاتفاق يتضمن كذلك تقديم تسهيلات عاجلة إلى قطاع غزة بما في ذلك إعادة فتح المعابر والسماح بتقديم مساعدات إنسانية للسكان.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية والرامية إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ ثلاثة أيام مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ستدخل حيّز التنفيذ ليل الأحد.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن رئيس الحكومة "يمكنه أن يؤكد أن الهدنة ستدخل حيّز التنفيذ الليلة عند الساعة 23:30 (20:30 بتوقيت غرينتش). دولة إسرائيل تشكر مصر على الجهود التي بذلتها. في حال خُرق وقف إطلاق النار، تحتفظ دولة إسرائيل بحقها في الرد بقوة".

واقترحت مصر بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة عند هذا التوقيت، وفق ما أفاد مصدر أمني مصري. كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي بدورها توقيت الهدنة، لكنها شددت في بيان "التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان". وكانت تقارير سابقة بناء على مصادر مصرية قد أكدت توصل الطرفين إلى الاتفاق.

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مختارات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "البالغ" من التصعيد الأخير في إسرائيل وغزة، مؤكدًا على ضرورة حماية المدنيين ومنع نشوب نزاع أوسع، بينما دعت بريطانيا إلى "نهاية سريعة للعنف". وأعلنت إسرائيل عزمها شن غارات في غزة لمدة أسبوع.

اتهم تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بالتسبب بالتوتر من خلال "الاحتلال الدائم" لأراضٍ فلسطينية. التقرير ينتقد الفلسطينيين أيضا. فيما اتهمت إسرائيل اللجنة بالانحياز.

أفادت مصادر فلسطينية أن ثمانية فلسطينيين بينهم قائد في حركة "الجهاد الإسلامي" قتلوا، خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وجاءت الضربات بعد أن ألقت إسرائيل القبض على بسام السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد بـ"الجهود الحثيثة" التي بذلتها مصر لإعلان وقف اتفاق إطلاق النار. وثمن عباس في بيان "مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".  

واعتبر أن "هذه الجهود تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان سواء في القدس أو غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية".  

ومنذ الجمعة نفذت إسرائيل ضربات جوية وبالمدفعية الثقيلة استهدفت بشكل أساسي مواقع في غزة لحركة الجهاد الإسلامي التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ. 

وقتل الجيش الإسرائيلي قياديين في الحركة في قطاع غزة من بينهم تيسير الجعبري في مدينة غزة وخالد منصور في رفح جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 43 بينهم 15 طفلا، وأكثر من 300 جريح، فيما أصيب إسرائيليان بشظايا في نفس الفترة، بحسب فرق طبية.

وسويت مبان بالأرض في غزة، فيما اضطر إسرائيليون للاحتماء في ملاجئ خوفا من رشقات الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه "تم تحييد القيادة العليا للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة". 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 139 موقعا للجهاد الإسلامي فيما أطلقت الحركة أكثر من 600 صاروخ وقذيفة هاون، تم اعتراض أغلبها من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

ع.ا /ع.ج.م ( أ ف ب، د ب أ)

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  • سبق للاعبي ديبورتيفو بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014، حيث وضعوا بدلا من رقم واحد خريطة لفلسطين.

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    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

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    أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س

    الكاتب: صلاح شرارة


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