بوساطة عمانية.. صفقة تبادل سجناء بين إيران والسويد

أعلنت إيران والسويد عن صفقة تبادل سجناء تم بموجبها إطلاق سراح سويدي يشغل منصبا دبلوماسيا في الاتحاد الأوروبي كانت تحتجزه إيران، مقابل الإفراج عن مسؤول إيراني مسجون في السويد. الصفقة توسطت فيها عُمان.

أكملت إيران والسويد تبادلا لسجناء، وفقا لحكومة سلطنة عمان، التي توسطت في العملية. وجرى نقل مواطنين من كلا البلدين جوا إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت (15 حزيران/ يونيو 2024). وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن مواطنين سويديين اثنين كانا في طريقهما إلى الوطن.

ووفقا للمعلومات الواردة من طهران، تم إطلاق سراح "حميد ن."، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران في نهاية ثمانينيات القرن العشرين. وحكم على الإيراني ( 63 عاما) في ستوكهولم في تموز/ يوليو 2022 .

ولم يكن هناك تأكيد لهذا من ستوكهولم. واكتفى كريسترسون بالقول إن إيران جعلت السويديين الاثنين "بيدقا في لعبة تفاوض ساخرة بهدف إطلاق سراح المواطن الإيراني حميد ن ." من الحجز السويدي.

قال رئيس الوزراء السويدي كريسترسون إن طهران أفرجت عن موظف الاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس وسعيد عزيزي، اللذين حكم عليهما بالسجن خمس سنوات في إيران. ولا يزال مواطن سويدي آخر على الأقل، هو الطبيب أحمد رضا جلالي، في سجن إيراني.

وذكرت وكالة فرانس برس أنّ ‘يران لا تزال تحتجز ثمانية مواطنين أوروبيين بعد عملية تبادل السبت. وفيما تؤكد ايران أن هؤلاء معتقلون بموجب قرارات قضائية، تعتبر منظمات غير حكومية أنهم "رهائن" تستخدمهم طهران لضمان الإفراج عن ايرانيين معتقلين في الخارج.

وكانت العلاقات بين السويد وإيران قد فترت مؤخرا إلى حد كبير بسبب القضايا الدبلوماسية. وفي أيار/ مايو من العام الماضي، أعدمت طهران معارضا سويديا إيرانيا كان قد اتهم بالقيام بأنشطة إرهابية. وكان النقاد قد اتهموا إيران مرارا بمحاولة إطلاق سراح حميد ن .، من خلال سجن مواطنين سويديين.

ع.خ/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب)