بوساطة سعودية .. روسيا تفرج عن عشرة أسرى حرب بينهم مغربي

قالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت اليوم الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2022) عن عشرة من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضافت في بيان أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقلهم هبطت في المملكة.

وتابعت الوزارة "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم". بيد أنها لم تحدد موعد نقل أسرى الحرب إلى بلدانهم، كما لم تحدد الوزارة هوية السجناء.

وقال مسؤول سعودي إنهم خمسة بريطانيين وأمريكيان وكرواتي ومغربي وسويدي.

وكان عدد كبير من الأجانب قد سافر إلى أوكرانيا للقتال منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط. وألقت القوات الروسية القبض على بعضهم إلى جانب أجانب آخرين في البلاد قالوا إنهم ليسوا مقاتلين.

ولم تتمكن رويترز على الفور من تحديد ما إذا كانت مجموعة الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم تضم ​​البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والطالب المغربي إبراهيم سعدون.

بيد أن موقع هسبرس المغربي ذكر أنّ "منابر إعلامية" لم يسمها أفادت بأن روسيا أفرجت عن الطالب المغربي إبراهيم سعدون دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويشار بأنه تم إلقاء القبض على هؤلاء في أبريل/ نيسان الماضي، بعد قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول. وتم الحكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الانفصالية التي أعلنت استقلالها من جانب واحد وتقاتل بالوكالة عن روسيا في شرق أوكرانيا.

ويرتبط الأمير محمد بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما يشمل تعاون البلدين في إطار مجموعة منتجي النفط أوبك بلس، وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة من واشنطن، الحليف التقليدي للرياض، لعزل روسيا.

الطالب المغربي إبراهيم سعدون

وأسرت القوات الأوكرانية والروسية مئات المقاتلين الأعداء منذ بداية الصراع، لكن الطرفين لم يتبادلا سوى عدد قليل من الأسرى.

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا لا تسمح بالتواصل مع أسرى الحرب، مضيفا أن لدى الأمم المتحدة أدلة على أن بعضهم تعرض للتعذيب وسوء المعاملة وهو ما قد يرقى إلى جرائم الحرب.

وتنكر روسيا تعذيب أسرى الحرب أو تعرضهم لأي من أشكال إساءة المعاملة الأخرى.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)