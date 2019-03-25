بوزن تفاحة .. أصغر رضيعة في العالم تغادر المستشفى

احتفل مستشفى في مدينة سان دييغو الأمريكية أمس الأربعاء (29 أيار/ مايو 2019) بخروج أصغر مولودة في العالم. وولدت الطفلة "سايبي" في كانون أول/ ديسمبر بعد حمل استمر 23 أسبوعاً وبلغ وزنها عند ولادتها 245 غراماً، وتم تأكيد أنها أصغر طفلة على قيد الحياة في العالم من جانب هيئة "تاينيست بابيز ريجستري" التي تديرها جامعة أيوا.

وذكر المستشفى أن وزن الطفلة كان يضاهي تفاحة كبيرة أو علبة عصير، ويمكن وضعها في كف اليد، مضيفاً ان والدة سايبي، التي ترغب في عدم نشر هويتها، أنجبت الطفلة في عملية قيصرية طارئة بعد 23 أسبوعاً وثلاثة أيام من بداية الحمل، وهو ما يقل عن فترة الحمل العادية بنحو 17 أسبوعاً.

سايبي هي أصغر رضيعة في العالم

وأوضح المستشفى في بيان: "قال الأطباء إن الولادة المبكرة كانت ضرورية بعدما وجدوا أن الطفلة لا تكتسب وزناً وأصحبت حياة والدتها في خطر". وذكر المستشفى أن الطفلة تلقت العلاج في وحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة حتى سُمح بذهابها إلى المنزل في أيار/ مايو وهي بوزن 2.3 كيلوغراماً.

وأضاف: "لم تمر سايبي فعلياً بأي من المشكلات الصحية المرتبطة عادة بالأطفال الخدج الذين يولدون بحجم بالغ الصغر، والتي قد تشمل نزيفاً في المخ ومشاكل في الرئتين والقلب".

وكانت صاحبة لقب أصغر طفلة في العالم قبل "سايبي" طفلة ولدت في مدينة فيتن الألمانية بولاية شمال الراين فيستفاليا عام 2015، وكان وزنها 252 غراماً.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ، رويترز)