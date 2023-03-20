بوريل: الاتحاد الأوروبي سيتصدّى لأي انتهاك خلال رئاسة روسيا لمجلس الأمن

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد (الثاني من أبريل/نيسان 2023) أنّ الاتحاد "سيتصدّى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وكتب بوريل في تغريدة على تويتر "تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي يستحق أن يكون كذبة نيسان/أبريل". وأضاف "على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة".

وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي السبت لمدة شهر نيسان/أبريل بأكمله، وأعلنت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس وفدها.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه قائلاً: "من الصعب تخيّل شيء يُثبت (في شكلٍ أوضح) الإخفاق الكامل لمؤسسات كهذه". ودعا إلى "إصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن هذا "الإصلاح الذي من الواضح أنه طال انتظاره يشمل منع دولة إرهابية (...) من تدمير العالم. يجب أن يخسر الإرهابيون، ويجب أن يُحَمّلوا مسؤولية الإرهاب وألا يتولوا الرئاسة في أي مكان".

ويُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية صباح الاثنين، لكنه لن يشمل سوى مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لهذا الشهر. ويلي الاجتماع كالعادة مؤتمر صحافي للرئيس الجديد لهذه الهيئة، السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)