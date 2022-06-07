بوريس جونسون في أزمة جديدة.. هل تطيح به؟

استقالات جديدة تضع حكومة جونسون على صفيح ساخن

يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أجل البقاء بعد موجة استقالات بين أعضاء حكومته ما جعل رئاسته للوزراء تواجه يوما عصيبا آخر في وستمنستر، فيما أكدت صحف بريطانية أن "اللعبة انتهت" هذه المرة بالنسبة لجونسون.