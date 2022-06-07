بوريس جونسون في أزمة جديدة.. هل تطيح به؟

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في بريطانيا بوريس جونسون يتشبث بمنصبه رغم دعواتٍ لتركه للمنصب وذلك بعد استقالة عدد كبير من أعضاء حكومته. فماهي فرص جونسون في البقاء في الحكم؟ وما تداعيات ذلك على المشهد السياسي في بريطانيا؟
يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أجل البقاء بعد موجة استقالات بين أعضاء حكومته ما جعل رئاسته للوزراء تواجه يوما عصيبا آخر في وستمنستر، فيما أكدت صحف بريطانية أن "اللعبة انتهت" هذه المرة بالنسبة لجونسون.
استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا، فيما بدا أنه ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة في وزارته. جونسون سارع لترميم حكومته وعيّن ناظم الزهاوي وزيرًا للمالية.
أفلت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تصويت على الثقة أجراه نواب في حزبه المحافظ بعد فضيحة "بارتي غيت"، وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه. وأظهرت استطلاعات أجريت قبيل التصويت، ميل البريطانيين نحو عزل جونسون.
من طفل لاجئ هربت عائلته من نظام صدام حسين وعانى من صعوبة في تعلم الإنجليزية، إلى وزير للمالية وأحد أغنى السياسيين في بريطانيا! فمن هو ناظم الزهاوي، المنحدر من أصول كردية عراقية، والذي يريد أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا؟
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