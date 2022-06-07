 بوريس جونسون في أزمة جديدة.. هل تطيح به؟ | مسائية DW | DW | 06.07.2022

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مسائية DW

بوريس جونسون في أزمة جديدة.. هل تطيح به؟

في بريطانيا بوريس جونسون يتشبث بمنصبه رغم دعواتٍ لتركه للمنصب وذلك بعد استقالة عدد كبير من أعضاء حكومته. فماهي فرص جونسون في البقاء في الحكم؟ وما تداعيات ذلك على المشهد السياسي في بريطانيا؟

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