تولى بوريس بيستوريوس منصب وزارة الدفاع الألمانية خلفاً لزميلته في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كريستينا لامبريشت التي استقالت بعد سلسلة من الهفوات والأخطاء في أداء مهامها لتعزيز الجيش الألماني على وقع الحرب في أوكرانيا.

قبل توليه منصبه كوزير للدفاع في حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، شغل بوريس بيستوريوس منصب وزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى. ويرى المستشار أولاف شولتس أنه سياسي يتمتع بخبرة طويلة في السياسات الأمنية وأنه الشخص المناسب لقيادة الجيش الألماني في نقطة التحول الراهنة والهامة". وكان بيستوريوس عضواً في مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" للفترة من 2013 وحتى 2017.