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بوريس بيستوريوس

تولى بوريس بيستوريوس منصب وزارة الدفاع الألمانية خلفاً لزميلته في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كريستينا لامبريشت التي استقالت بعد سلسلة من الهفوات والأخطاء في أداء مهامها لتعزيز الجيش الألماني على وقع الحرب في أوكرانيا.

قبل توليه منصبه كوزير للدفاع في حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، شغل بوريس بيستوريوس منصب وزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى. ويرى المستشار أولاف شولتس أنه سياسي يتمتع بخبرة طويلة في السياسات الأمنية وأنه الشخص المناسب لقيادة الجيش الألماني في نقطة التحول الراهنة والهامة". وكان بيستوريوس عضواً في مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" للفترة من 2013 وحتى 2017.

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا 23.01.2023

حث رئيس المجلس الأوروبي دول الاتحاد على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول مصادرة للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، فيما لم تحسم ألمانيا أمرها بشأن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
وزير الدفاع الألماني يستعد لزيارة كييف وسط جدل الدبابات

وزير الدفاع الألماني يستعد لزيارة كييف وسط "جدل الدبابات" 22.01.2023

سيقوم يقوم وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس بزيارة لأكرانيا وسط احتدام الجدل بشأن توريد دبابات ألمانية لكييف، فيما دعت دول البلطيق الثلاثة لاتفيا واستونيا وليتوانيا، برلين للإسراع بالإقدام على هذه الخطوة.

برلين تشترط اتفاق الحلفاء قبل تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد

برلين تشترط اتفاق الحلفاء قبل تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 20.01.2023

تشغلة مسألة تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا مساحة واسعة من النقاش بين الحلفاء الغربيين. وأكد وزير الدفاع الألماني أن بلاده لم تتخذ إلى الآن قراراً بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد، رغم الضغوط الأوكرانية والدولية.

وزير الدفاع الألماني يلتقي نظيره الأميركي في برلين 19.01.2023

وزير الدفاع الألماني يلتقي نظيره الأميركي في برلين، ويشدد على أهمية التحالف الوثيق بين بلديهما، وتعهدا بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في ظل الحرب الروسية عليها
الرئيس الألماني يسلم وزير الدفاع الجديد وثيقة تعيينه

الرئيس الألماني يسلم وزير الدفاع الجديد وثيقة تعيينه 19.01.2023

في توقيت حاسم، تسلم وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس وثيقة تعيينه في مراسم أكد خلالها الرئيس الألماني شتاينماير ضرورة جعل الجيش الألماني قادرا على الردع وجاهزا للدفاع "في ظل التهديدات الجديدة".
بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية

بالصور - وزيرات ووزراء الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية 18.01.2023

بوريس بيستوريوس هو وزير الدفاع الجديد في الحكومة الألمانية، ولكن سبقه وزراء آخرون منذ تأسيس جمهورية ألمانيا. نتعرف بالصور على الذين شغلوا المنصب فيما يعرف بـ"حفرة الأفعى".

بوريس بيستوريوس يتولى وزارة الدفاع الألمانية وقيادة الجيش الألماني 17.01.2023

بوريس بيستوريوس يتولى وزارة الدفاع الألمانية وقيادة الجيش الألماني، خلفاً لوزير الدفاع المستقيلة كريستين لامبرغشت. ويقف بيستوريوس أمام مهام جسام، وفي مقدمتها الانتقال بالجيش الألماني إلى حقبة ما بعد السلام التي سادت أوروبا لعقود طويلة
تحديث الجيش وحرب أوكرانيا – مهام كبيرة تنتظر وزير دفاع ألمانيا الجديد

تحديث الجيش وحرب أوكرانيا – مهام كبيرة تنتظر وزير دفاع ألمانيا الجديد 17.01.2023

"هو بالضبط الشخص المناسب لقيادة الجيش خلال نقطة التحول هذه" يقول عنه المستشار شولتس، بينما تعتبره المعارضة لا يتمتع بالمؤهلات اللازمة. إنه بوريس بيستوريوس الذي جاء تسميته وزيرا للدفاع مفاجئا، في ظل تحديات كبيرة تنتظره.

شولتس يؤكد تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع

شولتس يؤكد تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع 17.01.2023

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس تعيين السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع معتبرا أنه الشخص المناسب للمنصب في فترة حساسة.
ألمانيا ـ توقعات بتعيين وشيك لبيستوريوس كوزير للدفاع

ألمانيا ـ توقعات بتعيين وشيك لبيستوريوس كوزير للدفاع 17.01.2023

كشفت مصادر متطابقة قرب تعيين بوريس بيستوريوس وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى وزيرا للدفاع خلفا للمستقيلة كريستينه لامبريشت. وسبق للمستشار أولاف شولتس أن أعلن أمس أن لديه "فكرة واضحة" عن كيفية تعيين خليفة لامبريشت.
ألمانيا: القبض على طالب لجوء هدد بتفجير نفسه في برلين

ألمانيا: القبض على طالب لجوء هدد بتفجير نفسه في برلين 21.06.2019

ألقت السلطات الأمنية ألألمانية القبض على طالب لجوء مرفوض ينحدر من دولة عربية، بعدما هدد بتفجير نفسه في برلين. وأكدت وزارة الداخلية أنه لا توجد حاليا أدلة على خلفيات دينية أو سياسية متطرفة عند الرجل.
سياسيون ألمان يدعون لوقف ترحيل السودانيين من ألمانيا

سياسيون ألمان يدعون لوقف ترحيل السودانيين من ألمانيا 12.06.2019

الوضع السياسي والأمني في السودان بات غامضا منذ سقوط البشير. ويطالب سياسيون ألمان، حكوميون ومعارضون، بوقف ترحيل اللاجئين السودانيين. وهذا ما يناقشه مؤتمر وزراء الداخلية الألمان بناء على طلب ولاية ساكسونيا السفلى.

ولاية ألمانية تدرس ترحيل اللاجئين الخطرين إلى سوريا

ولاية ألمانية تدرس ترحيل اللاجئين الخطرين إلى سوريا 18.11.2018

أعلن بوريس بيسترويوس، وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى الواقعة شمالي ألمانيا أنه لا يعارض من حيث المبدأ ترحيل مذنبين وأشخاص خطرين إلى سوريا إذا كان الوضع هناك يسمح بهذا.
وزير ألماني: حظر النقاب انتهاك لحرية العقيدة

وزير ألماني: حظر النقاب انتهاك لحرية العقيدة 09.12.2014

أعرب بوريس بيستوريوس، وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية عن رأيه في حظر النقاب في ألمانيا، واصفا إياه بأنه انتهاك لحرية العقيدة التي ينص عليها الدستور.