تولى بوريس بيستوريوس منصب وزارة الدفاع الألمانية خلفاً لزميلته في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كريستينا لامبريشت التي استقالت بعد سلسلة من الهفوات والأخطاء في أداء مهامها لتعزيز الجيش الألماني على وقع الحرب في أوكرانيا.
قبل توليه منصبه كوزير للدفاع في حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، شغل بوريس بيستوريوس منصب وزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى. ويرى المستشار أولاف شولتس أنه سياسي يتمتع بخبرة طويلة في السياسات الأمنية وأنه الشخص المناسب لقيادة الجيش الألماني في نقطة التحول الراهنة والهامة". وكان بيستوريوس عضواً في مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" للفترة من 2013 وحتى 2017.
حث رئيس المجلس الأوروبي دول الاتحاد على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول مصادرة للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، فيما لم تحسم ألمانيا أمرها بشأن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
بوريس بيستوريوس يتولى وزارة الدفاع الألمانية وقيادة الجيش الألماني، خلفاً لوزير الدفاع المستقيلة كريستين لامبرغشت. ويقف بيستوريوس أمام مهام جسام، وفي مقدمتها الانتقال بالجيش الألماني إلى حقبة ما بعد السلام التي سادت أوروبا لعقود طويلة