بوروسيا مونشنغلادباخ يعلن عن إصابة مدافعه بالسرطان

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني اليوم الخميس (27 يوليو/ تموز 2023) أن مدافعه شتيفان لاينر يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية، وأنه سيغيب عن الملاعب عدة أشهر. وأوضح مونشنغلادباخ أن لاينر يعاني من مرحلة مبكرة من السرطان، ويمكن علاجه بالأدوية.

وأشار بيان النادي الألماني: "هناك فرصة كبيرة حقا أن يعود بكامل صحته، ولايزال من الممكن عودته لممارسة حياته العادية التي تتضمن الرياضة الاحترافية":

وأكد النادي أنه، لأسباب تتعلق بالخصوصية، لن يكشف عن المزيد من التحديثات بشأن العلاج وعملية التعافي للمدافع النمساوي البالغ من العمر 30 عاما، والذي يتواجد بالنادي منذ عام 2019.

وقال رولاند فيركوس المسؤول الرياضي بمجلس إدارة مونشنغلادباخ "سنفعل كل ما بوسعنا لمنح شتيفان(لاينر) أفضل علاج ممكن، نتمنى له ولعائلته الكثير من القوة والتفاؤل في الصراع مع المرض". ولم ينضم لاينر إلى فريقه في معسكره الإعدادي للموسم في بافاريا، والذي أنطلق يوم السبت الماضي، حيث اكتفى مونشغلادباخ بالقول إنه مريض.

وتمنت العديد من أندية الدوري الألماني الشفاء للاينر، حيث نشر حساب بايرن ميونخ عبر "تويتر قائلا: "نرسل كل الدعم ونتمنى لك شفاء عاجلا شتيفان". وقال الغريم التقليدي لمونشغلادباخ، نادي كولن (كولونيا) عبر "تويتر" أيضا: "نتمنى لك الأفضل والشفاء العاجل".

وجاء رد فعل اللاعبين سريعا أيضا، بما في ذلك تيمو باومغرتل لاعب شالكه وماركو ريشتر لاعب هيرتا برلين، واللذان عادا للعب مجددا بعد تشخصيهما بسرطان الخصية العام الماضي. وقال باومغرتل عبر منصة تبادل الصور" إنستغرام": "ستفعلها، اللعنة على السرطان"، فيما قال ريشتر: "كن قويا ستفعلها".

من جانبه قال فلوريان كاينز، لاعب كولن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن تلك الأنباء تسببت في صدمة للجميع، وقال موجها رسالة إلى لاينر: "كنت دائما مقاتلا داخل وخارج الملعب، لذلك ستتعامل مع هذا الأمر أيضا، أتمنى لك الأفضل، وأنا متفائل بأنك ستتفوق على المرض في أسرع وقت ممكن".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)