بورنهولم: أكثر الجزر خضرة في العالم؟

دراسة تكشف خطر العيش بعيدا عن المساحات الخضراء

في نتيجة يتوقع أن تغير الكثير من تصوراتنا حول العيش في المدينة، كشفت دراسة حديثة عن مدى الضرر الصحي الذي يمكن أن يصيب الناس عند اختيارهم العيش في المناطق الحضرية وبعيداً عن المساحات الخضراء.