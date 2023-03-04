 بورنهولم: أكثر الجزر خضرة في العالم؟ | صنع في ألمانيا | DW | 09.03.2023

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صنع في ألمانيا

بورنهولم: أكثر الجزر خضرة في العالم؟

لا يعرف الكثيرون جزيرة بورنهولم الدنماركية الصغيرة. لكنها قد تكون أكثر الجزر خضرة في العالم. حولت الجزيرة اقتصادها من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية المستدامة، بهدف أن تصبح محايدة للكربون.

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