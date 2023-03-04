بورنهولم: أكثر الجزر خضرة في العالم؟

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لا يعرف الكثيرون جزيرة بورنهولم الدنماركية الصغيرة. لكنها قد تكون أكثر الجزر خضرة في العالم. حولت الجزيرة اقتصادها من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية المستدامة، بهدف أن تصبح محايدة للكربون.
تواردت تقارير زادت من التكهنات بشأن المتورطين في تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم اللذين يربطان روسيا وألمانيا، بعدما تأكدت مؤشرات بشأن تعرض الخطين لعمل تخريبي وتبادل الاتهامات بين عدة أطراف بهذا الشأن.
على هامش زيارتها للدنمارك وفي خضم الجدل الدائر حول تقييد دخول السياح الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعدادها لحلول وسط.
قال المستشار الألماني شولتس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن ينتصر" في أوكرانيا و "لن يحقق أهدافه الإمبريالية" ودعا هو والرئيس شتاينماير موسكو لوضع نهاية للحرب، مؤكدان في الوقت نفسه استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا.
في نتيجة يتوقع أن تغير الكثير من تصوراتنا حول العيش في المدينة، كشفت دراسة حديثة عن مدى الضرر الصحي الذي يمكن أن يصيب الناس عند اختيارهم العيش في المناطق الحضرية وبعيداً عن المساحات الخضراء.
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