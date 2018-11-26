 بورشينكو يحذر من ″حرب شاملة″ وترامب قد يلغي لقاء مع بوتين | أخبار | DW | 28.11.2018

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أخبار

بورشينكو يحذر من "حرب شاملة" وترامب قد يلغي لقاء مع بوتين

تشير الدلائل إلى مواجهة أوكرانية روسية، واتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو روسيا بنشر قوات ضخمة على الحدود مع بلاده. وقد حذر الرئيس ترامب من أنه قد يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين بسبب قضية أوكرانيا.

Ukraine Marineschiffe (Reuters/V. Yevgeny)

قال مراسل لرويترز إن سفينة تابعة للبحرية الروسية، هي كاسحة الألغام (فايس-أدميرال زاخارين)، تتحرك من البحر الأسود تجاه بحر آزوف اليوم الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018).

ويشهد بحر آزوف، الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة منذ احتجزت موسكو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها يوم الأحد وهي تحاول الإبحار هناك.

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يعيد التصعيد الأخير بين موسكو وكييف في بحر آزوف، تسليط الضوء مجددا على روسيا ورغباتها التوسعية في العالم. لكن هل هذه الرغبة، قابلة للتحقق؟ الخبير في الشأن الروسي، توماس فاسبندر، يرى أن ذلك واقعي، لكن إلى أي مدى؟ (26.11.2018)

بوادر أزمة جديدة تفجرت بين روسيا وأوكرانيا بعد احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، فيما تتصاعد المخاوف من احتمالات نشوب حرب في المنطقة، التي توجد على صفيح ساخن منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم. (26.11.2018)

وقررت محكمة في القرم وضع 12 من البحارة الأوكرانيين قيد التوقيف الاحتياطي لمدة شهرين بتهمة عبور الحدود الروسية بشكل غير شرعي، على أن يمثل سائر البحارة اليوم الأربعاء أمام المحكمة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأربعاء إن موسكو ستنشر أنظمة صواريخ أرض جو جديدة من طراز إس-400 في شبه جزيرة القرم قريبا.

تأتي هذه الأنباء في أعقاب إعلان أوكرانيا فرض حالة الطوارئ في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما بعد أن احتجزت موسكو سفن البحرية الأوكرانية الثلاثة قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها.

وفي وقت سابق، برّر الأوكراني بيترو بوروشينكو فرض الطوارئ في إجراء لم يسبق له مثيل منذ استقلال الجمهوريّة السوفياتيّة السابقة في العام 1991، بوجود "تهديد مرتفع للغاية" بإمكان حصول هجوم برّي روسي. وصرح بوروشينكو لعدد من المحطات التلفزيونية الأوكرانية أن روسيا زادت عدد دباباتها على الحدود مع أوكرانيا ثلاثة أضعاف. كما زاد عدد القوات المنتشرة هناك أيضا "بشكل دراماتيكي"، وأضاف أن هناك مخاطر من وقوع "حرب شاملة"، بين البلدين.

ترامب يهدد بعدم لقاء بوتين

وكانت روسيا حذرت الثلاثاء أوكرانيا من القيام بأي عمل "متهوّر" بعد قرار كييف فرض الطوارئ، وطلبت من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الضغط على أوكرانيا.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بسبب احتجاز حرس السواحل الروس ثلاث سفن عسكرية أوكرانية. وقال ترامب إنه ينتظر تقريرا من مستشاريه للأمن القومي ستكون استنتاجاته "حاسمة". وصرح لصحيفة واشنطن بوست "ربما لن أجري هذا اللقاء" مع بوتين.

ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)

  • Bildergalerie Krim Ukraine Russland 20.3.14

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    تعزيز الوجود العسكري الروسي

    روسيا تعزز وجودها العسكري في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، حيث سيطرت القوات الموالية لروسيا يوم الاربعاء (2014/3/19) على عدد من القواعد العسكرية الأوكرانية - كما هو الحال في سيفاستوبول، حيث تم التقاط هذه الصورة.

  • Bildergalerie Krim Ukraine Russland 20.3.14

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    ضم القرم لا يتعارض مع الدستور الروسي

    في الوقت الذي سيطرت فيه القوات الروسية على القاعدة العسكرية الأوكرانية في بيريفالنو (Perevalnoe)، أعلنت المحكمة الدستورية الروسية على أن اتفاقية ضم شبه جزيرة القرم لروسيا لا تتعارض مع الدستور الروسي. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم الثلاثاء (18/03/2014)، على اتفاق ضم القرم، ومن المنتظر أن يصادق البرلمان الروسي على هذا الاتفاق، الذي لا يلقى ترحيباً دوليا.

  • Bildergalerie Krim Ukraine Russland 20.3.14

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    مغادرة الجنود الأوكرانيين

    "جاء الجنود الروس إلى هنا وطلبوا منا مغادرة القاعدة"، هكذا يصف جندي أوكراني الوضع لوكالات الأنباء. في هذه الصورة يغادر ضابط القاعدة العسكرية البحرية في نوفوزيرنه (Novoozerne). وتنوي أوكرانيا سحب قواتها من شبه جزيرة القرم، ولكنها أعلنت في نفس الوقت أنها ستضع الجيش في حالة استنفار قصوى.

  • Bildergalerie Krim Ukraine Russland 20.3.14

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    بين البهجة والغضب

    مظاهر البهجة والغضب في شبه جزيرة القرم تبدو قريبة من بعضها البعض في الوقت الراهن، ففي الوقت الذي يغادر فيه الجنود الأوكرانيون وعائلاتهم شبه الجزيرة، يرحب البعض الآخر بالانضمام لروسيا. "أنا متأكد من أن حياتنا ستكون أفضل بعد ذلك"، يقول أحد السكان المواليين لروسيا في مدينة سيفاستوبول.

  • Bildergalerie Krim Ukraine Russland 20.3.14

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    فرحة وهتافات شعبية

    تابع مئات الأشخاص في شبه جزيرة القرم خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ضم شبه جزيرة القرم، بالكثير من البهجة والحماس. وتابعوا أيضا الاحتفالات اللاحقة على الشاشات الكبيرة، كما هو الحال هنا في مدينة سيمفيروبول. يذكر أن حوالي 90 في المائة من سكان القرم صوتوا في استفتاء يوم الأحد (2014/3/16) لصالح الانضمام لروسيا.

  • Bildergalerie Krim Ukraine Russland 20.3.14

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    "القرم جزء لا يتجزأ من روسيا"

    في كلمته أمام النواب البرلمانيين ونواب الدوما في الكرملين يوم (2014/3/18)، اعتبر بوتين بأن شبه جزيرة القرم "جزء لا يتجزأ من روسيا" واتهم الغرب بتجاوز"الخط الأحمر" في أوكرانيا.

  • default

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    اتفاق سريع

    كلمات بوتين تلتها أفعال على أرض الواقع، حيث تم التوقيع على معاهدة الانضمام لروسيا في حفل أقيم في الكرملين. في الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس حكومة القرم الموالية لموسكو سيرجي أكسينوف (يسار)، والمتحدث باسم برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف (الثاني من اليسار) وعمدة سيفاستوبول اليكسي شالي (يمين).

  • Bildergalerie Krim Ukraine Russland 20.3.14

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    احتفالات شعبية في روسيا

    نجاحات بوتين في شبه جزيرة القرم يلقى إعجابا كبيرا داخل أوساط الشعب الروسي. فبعد خطابه إلى الأمة، اجتمع مئات الآلاف من أنصاره في عدة مدن للاحتفال بضم شبه جزيرة القرم، كما هو الشأن هنا في موسكو.

  • Bildergalerie Ukraine Krim Russland 20.3.14

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    ساحة الميدان

    كانت ساحة الميدان في كييف لعدة أشهر مسرحا للنضال ضد نظام فيكتور يانوكوفيتش. وما يزال الميدان قبلة للناشطين السياسيين، حتى بعد إعلان انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا.

  • Symbolbild Ukraine EU

    ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

    في طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي

    التقطت هذه الصورة قبل بضعة أشهر في ساحة الميدان: نشطاء من حركة "من أجل مستقبل أوروبا"، دعت إلى إجراء استفتاء يطالب بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. في قمة الاتحاد الأوروبي (20/03/2014) كان هذا الهدف قريب المنال، وذلك عبر اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا، التي رفض يانكوفيتش التوقيع عليها.

    الكاتب: ريغينا مينيش/ أمين بنضريف


مختارات

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال احتفال في الكرملين اتفاقا مع حكومة القرم الموالية لروسيا، يقضي بضم شبة جزيرة القرم إلى روسيا. خطوة أثارت البهجة عند البعض والإحباط والغضب عند البعض الآخر. (20.03.2014)  

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وجهت روسيا تحذيراً شديد اللهجة اليوم إلى جارتها أوكرانيا بعدما احتجزت ثلاث سفن أوكرانية بالقرب من منطقة القرم المتنازع عليها. بالمقابل أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو فرض الأحكام العرفية في البلاد خلال الستين يوماً المقبلة. وذلك على خلفية النزاع مع روسيا في بحر آزوف واحتجاز الأخيرة لأربعة وعشرين بحاراً كانوا على متن السفن الثلاث التي كانت تريد عبور مضيق كيرتش.

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