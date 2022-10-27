بورتو ينهي المشوار القاري لأتلتيكو وليفركوزن للدوري الأوروبي

اقتنص بورتو البرتغالي صدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2 1/ اليوم الثلاثاء (الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022) في الجولة السادسة لدور المجموعات.

وانتقل باير ليفركوزن الألماني تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد تعادله سلبيا مع كلوب بروغ البلجيكي، والذي تأهل رفقة بورتو إلى دور الستة عشر.

بعد تعادله سلبيا مع كلوب بروغ البلجيكي انتقل ليفركوزن الألماني للدوري الأوروبي.

وتصدر بورتو ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كلوب بروغ الوصيف وحل ليفركوزن في المركز الثالث بخمس نقاط متفوقا في المواجهات المباشرة على أتلتيكو صاحب المركز الرابع والذي ودع البطولة القارية.

وعلى ملعب الدراجاو، حسم بورتو فوزه على أتلتيكو منذ الشوط الأول، الذي شهد هدفي الفريق البرتغالي عن طريق المهاجم الإيراني مهدي طارمي وستيفن أنتونيس في الدقيقتين الخامسة و.24 وفي الثواني الأخيرة للمباراة رد أتلتيكو مدريد بهدف عكسي سجله إيفان ماركانو بالخطأ في مرماه.

ا.ف/ أ.ح (د.ب.أ)