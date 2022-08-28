 بورتو: وجهة سياحية محببة | يوروماكس | DW | 28.08.2022

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يوروماكس

بورتو: وجهة سياحية محببة

اليوم سنقدم ثلاث نصائح لمن يزور بورتو البرتغالية: رحلة بالتلفريك وتذوق تارت الكاسترد باستيل دي ناتا وزيارة متحف الفن المعاصر.

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