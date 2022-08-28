بورتو: وجهة سياحية محببة

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اليوم سنقدم ثلاث نصائح لمن يزور بورتو البرتغالية: رحلة بالتلفريك وتذوق تارت الكاسترد باستيل دي ناتا وزيارة متحف الفن المعاصر.
يموت عدد كبير من الأطفال في أوروبا كل عام غرقاً. مبادرة لجامعة ألمانية تهدف إلى تحسين قدرة الصغار على السباحة. النتائج الأولى مشجعة، لكن المشاكل الناتجة عن عدم توفر البنية التحتية والمدربين لا تزال قائمة.
في قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يواجه بايرن في "مجموعة الموت" كلًا من برشلونة وإنتر ميلان، مقابل قرعة سهلة لريال مدريد وجيدة للفرق الإنجليزية. هنا لمحة عن المجموعات.
وضع بوروسيا دورتموند قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا إثر فوزه الهام على أشبيلية الإسباني وعلى أرضه. وكان نجم المباراة مهاجم دورتموند النروجي هالاند. كما حقق بورتو البرتغالي فوزا "تاريخيا" على يوفتوس الإيطالي.
تصدر ريال مدريد مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي، فيما سحق بوروسيا دورتموند الألماني بشكتاش التركي. كما تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الـ16 عقب فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي.
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