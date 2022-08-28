بورتو: وجهة سياحية محببة

تفادياً للغرق.. تحسين تعليم السباحة للأطفال في أوروبا!

يموت عدد كبير من الأطفال في أوروبا كل عام غرقاً. مبادرة لجامعة ألمانية تهدف إلى تحسين قدرة الصغار على السباحة. النتائج الأولى مشجعة، لكن المشاكل الناتجة عن عدم توفر البنية التحتية والمدربين لا تزال قائمة.