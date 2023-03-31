 بوذي في إفريقيا - قصة شاب بين الأمل واليأس | وثائقي | DW | 14.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

بوذي في إفريقيا - قصة شاب بين الأمل واليأس

في مدرسة بوذية داخلية في ملاوي، ترعرع طفل إفريقي يتيم، وهو يسعى اليوم للتوفيق بين ثقافته الشرق إفريقية وتعاليم الشرق الأقصى البوذية، وفي هذا يتأرجح بين الأمل واليأس.

في ملاوي في شرق إفريقيا توجد مدرسة داخلية بوذية تدعى مركز أمفيتو كير، أسسها راهب بوذي من تايوان عام 2004. هناك يعيش إينوك ألو البالغ من العمر 16 عاما منذ أن كان في السابعة من عمره، إذ بعد وفاة والدته وإهمال والده له كان إينوك من أوائل الأطفال الذين تم قبولهم في المدرسة. يبدأ اليوم في المدرسة الداخلية عند الساعة الرابعة والنصف صباحا بالصلاة لتليها التمارين الصباحية ثم وجبة الفطور. يندفع الأطفال بعدها إلى مدرسة يوان تونغ، حيث يتعلمون أيضا الثقافة والتاريخ الصيني ولغة الماندرين إضافة إلى مواد أخرى. تُطلق كل عام في حملة كبيرة لجمع التبرعات للمركز في كل من تايوان وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند واليابان وكمبوديا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية حيث يؤدي التلامذة فنون الكونغ فو القتالية والأغاني الصينية لأعضاء المجتمع البوذي، أمر جعل إينوك يبتعد عن ثقافته الإفريقية. حيث لا يُسمح للتلامذة بالعودة إلى قراهم الأصلية إلا لمدة أسبوعين في كل سنة. ينتمي إينوك إلى شعب ياو، وهي أقلية في ملاوي وأغلب أفرادها من المسلمين. لا يزال يفهم لغته الأم لكنه لم يتحدث بها إلا لماماً في طفولته، وبالتالي صار من الصعب عليه تكلمها بطلاقة كما لم يعد بإمكانه المشاركة في الطقوس التقليدية لشعب ياو، لذا يشعر إينوك بأنه مقصي فأصبح مترددا بين رغبته في العودة إلى قريته يوما ما وبين رغبة أساتذته بإرساله للدراسة في تايوان.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Dokumentationen | KW 44 | Landminen -Das tödliche Erbe des Krieges

الألغام الأرضية - إرث الحرب القاتل 31.03.2023

Dokumentarfilm | Unbekanntes Usbekistan

استكشاف أوزبكستان - رحلة بالقطار على طريق الحرير 29.03.2023

Platz da, Panda!

وثائقي - مجهولة ومهددة بالانقراض - حيوانات قبيحة تصبح نجوم إعلانات 25.03.2023

DW Dokumentationen | Schuppentiere in Not

آكل النمل الحرشفي في خطر 23.03.2023

المزيد وثائقي

Dokumentation Der lange Weg der Sinti und Roma

نضال الأقليات في ألمانيا - طريق السينتي والروما الطويل 11.04.2023

Doku YT Plan KW 14 Black Jesus

يسوع أسود 07.04.2023

Dokus KW 48 | Ximei - Chinas großer Aids-Skandal

تشيمي - فضيحة الإيدز الكبرى في الصين 05.04.2023

Doku YT Plan KW 12

وثائقي - محمد السادس - حدود السلطة 01.04.2023

اقرأ أيضا

Sendung: Dokumentation Buddha in Afrika Sendedatum: 16. April 2023 Beschreibung: Ein afrikanischer Waisenjunge wächst in einem buddhistischen Internat in Malawi auf. Er ist hin und her gerissen zwischen seiner ostafrikanischen Kultur und den fernöstlichen Lehren. Eine Geschichte von Hoffnung und Zweifeln. Fotograf: © Cat&Docs (Stills aus einer Cat&Docs-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

بوذي في إفريقيا - قصة شاب بين الأمل واليأس 16.03.2023

في مدرسة بوذية داخلية في ملاوي، ترعرع طفل إفريقي يتيم، وهو يسعى اليوم للتوفيق بين ثقافته الشرق إفريقية وتعاليم الشرق الأقصى البوذية، وفي هذا يتأرجح بين الأمل واليأس.