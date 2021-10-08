بوذي في إفريقيا - قصة شاب بين الأمل واليأس



في ملاوي في شرق إفريقيا توجد مدرسة داخلية بوذية تدعى مركز أمفيتو كير، أسسها راهب بوذي من تايوان عام 2004. هناك يعيش إينوك ألو البالغ من العمر 16 عاما منذ أن كان في السابعة من عمره، إذ بعد وفاة والدته وإهمال والده له كان إينوك من أوائل الأطفال الذين تم قبولهم في المدرسة.



يبدأ اليوم في المدرسة الداخلية عند الساعة الرابعة والنصف صباحا بالصلاة لتليها التمارين الصباحية ثم وجبة الفطور. يندفع الأطفال بعدها إلى مدرسة يوان تونغ، حيث يتعلمون أيضا الثقافة والتاريخ الصيني ولغة الماندرين إضافة إلى مواد أخرى.







تُطلق كل عام في حملة كبيرة لجمع التبرعات للمركز في كل من تايوان وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند واليابان وكمبوديا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية حيث يؤدي التلامذة فنون الكونغ فو القتالية والأغاني الصينية لأعضاء المجتمع البوذي، أمر جعل إينوك يبتعد عن ثقافته الإفريقية.



حيث لا يُسمح للتلامذة بالعودة إلى قراهم الأصلية إلا لمدة أسبوعين في كل سنة. ينتمي إينوك إلى شعب ياو، وهي أقلية في ملاوي وأغلب أفرادها من المسلمين. لا يزال يفهم لغته الأم لكنه لم يتحدث بها إلا لماماً في طفولته، وبالتالي صار من الصعب عليه تكلمها بطلاقة كما لم يعد بإمكانه المشاركة في الطقوس التقليدية لشعب ياو، لذا يشعر إينوك بأنه مقصي فأصبح مترددا بين رغبته في العودة إلى قريته يوما ما وبين رغبة أساتذته بإرساله للدراسة في تايوان.



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