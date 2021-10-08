 بوذي في إفريقيا - قصة شاب بين الأمل واليأس | تقارير جديدة | DW | 16.03.2023

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تقارير جديدة

بوذي في إفريقيا - قصة شاب بين الأمل واليأس

في مدرسة بوذية داخلية في ملاوي، ترعرع طفل إفريقي يتيم، وهو يسعى اليوم للتوفيق بين ثقافته الشرق إفريقية وتعاليم الشرق الأقصى البوذية، وفي هذا يتأرجح بين الأمل واليأس.

Filmstill Dokumentation | Buddha in Afrika

Filmstill Dokumentation | Buddha in Afrika


في ملاوي في شرق إفريقيا توجد مدرسة داخلية بوذية تدعى مركز أمفيتو كير، أسسها راهب بوذي من تايوان عام 2004. هناك يعيش إينوك ألو البالغ من العمر 16 عاما منذ أن كان في السابعة من عمره، إذ بعد وفاة والدته وإهمال والده له كان إينوك من أوائل الأطفال الذين تم قبولهم في المدرسة. 

Filmstill Dokumentation | Buddha in Afrika


يبدأ اليوم في المدرسة الداخلية عند الساعة الرابعة والنصف صباحا بالصلاة لتليها التمارين الصباحية ثم وجبة الفطور. يندفع الأطفال بعدها إلى مدرسة يوان تونغ، حيث يتعلمون أيضا الثقافة والتاريخ الصيني ولغة الماندرين إضافة إلى مواد أخرى. 
 

Filmstill Dokumentation | Buddha in Afrika



تُطلق كل عام في حملة كبيرة لجمع التبرعات للمركز في كل من تايوان وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند واليابان وكمبوديا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية حيث يؤدي التلامذة فنون الكونغ فو القتالية والأغاني الصينية لأعضاء المجتمع البوذي، أمر جعل إينوك يبتعد عن ثقافته الإفريقية.
 

Filmstill Dokumentation | Buddha in Afrika

حيث لا يُسمح للتلامذة بالعودة إلى قراهم الأصلية إلا لمدة أسبوعين في كل سنة. ينتمي إينوك إلى شعب ياو، وهي أقلية في ملاوي وأغلب أفرادها من المسلمين. لا يزال يفهم لغته الأم لكنه لم يتحدث بها إلا لماماً في طفولته، وبالتالي صار من الصعب عليه تكلمها بطلاقة كما لم يعد بإمكانه المشاركة في الطقوس التقليدية لشعب ياو، لذا يشعر إينوك بأنه مقصي فأصبح مترددا بين رغبته في العودة إلى قريته يوما ما وبين رغبة أساتذته بإرساله للدراسة في تايوان.


مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 16 أبريل/نيسان 2023 – 03:15 UTC
الأحد 16 أبريل/نيسان 2023 – 11:15 UTC
الأحد 16 أبريل/نيسان 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023 – 15:15 UTC
الخميس 20 أبريل/نيسان 2023 – 07:15 UTC
الخميس 20 أبريل/نيسان 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023 – 18:03 UTC

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