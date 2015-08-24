لوكاس بودولسكي، لاعب كرة قدم ألماني دولي، لعب لعدة أندية ألمانية وأوروبية قبل أن ينتقل إلى غلطة سراي التركي ومنه إلى اللعب في اليابان. خاض أكثر من 120 مباراة دولية وتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014.

لوكاس بودولسكي من مواليد 1985 ومن أصل بولندي. هاجر مع والديه إلى ألمانيا ولعب في البداية في أندية محلية صغيرة قبل أن ينضم إلى فريق كولونيا. استمر مع الأخير حتى عام 2006 وبعدها انتقل إلى بايرن ميونيخ ولعب مع أرسنال الإنجليزي بين عامي 2012 و2015. على صعيد المنتخب الألماني دخل صفوفه منذ عام 2004 وشارك في نهائيات كأس العام 3 مرات.