بوخوم يقلب الطاولة على دوسلدورف ويضمن البقاء بدوري الأضواء

رغم أنّ دوسلدورف كان في وضع أفضل للتأهل لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بوخوم بثلاثية في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل للبطولة، إلا أنّ الأخير قلب عليه الطاولة وضمن بقاءه في دوري الأضواء.

قلب بوخوم الطاولة على مضيفه فورتونا دوسلدورف عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح بعدما أنهى الوقتين الأصلي والإضافي من إياب ملحق الصعود والهبوط في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، متقدما بثلاثية نظيفة الاثنين (27 مايو/ أيار 2024) في دوسلدورف، وهي نتيجة مباراة الذهاب.

وكان دوسلدورف، ثالث الدرجة الثانية، خطا خطوة كبيرة بالعودة الى النخبة، بحسمه مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، لكن بوخوم الذي أنهى الموسم في المركز السادس عشر في الدرجة الأولى، رد الدين بالنتيجة ذاتها.

ومنح فيليب هوفمان التقدم لبوخوم في الدقيقة 18، وأضاف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يسجل النمسوي كيفن شتوغر الهدف الثالث في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وفشل فورتونا دوسلدورف الذي أهدر له أندريه هوفمان والياباني تاكاشي اوتشينو ركلتين ترجيحيتين، في اللحاق بسانت باولي وهولشتاين كيل الى الدرجة الأولى.

كان فورتونا دوسلدورف في وضع أفضل للتأهل لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). صورة من: Marius Becker/dpa/picture alliance

وكان فورتونا دوسلدورف في وضع أفضل للتأهل لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب فوزه على مضيفه بوخوم 3 /صفر، الخميس الماضي، في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل للبطولة.

وتأهل فورتونا دوسلدورف لخوض المباراة الفاصلة أمام بوخوم الذي احتل المركز السادس عشر في ترتيب (بوندسليغا)، بعد أن احتل المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني خلف كل من سانت باولي صاحب المركز الأول وهولشتاين كيل.

وصعد الفريقان مباشرة لمنافسات الموسم المقبل من دوري الأضواء.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)