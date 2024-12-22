بوخوم يحقق فوزه الأول ودورتموند يعود إلى سكة الانتصارات

بعد طول انتظار حقق نادي بوخوم متذيل ترتيب الدوري انتصاره الأول هذا الموسم وجاء على حساب هايدنهايم، فيما فاز دورتموند في آخر لقاءات مرحلة الذهاب في الموسم على مضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف لهدف.

ثأر بوروسيا دورتموند من مضيفه فولفسبورغ الذي أقصاه من مسابقة الكأس، بفوزه عليه 3-1 مستعيدا نغمة الانتصارات اليوم الأحد (22 كانون الأول/ ديسمبر 2024). وسجل دورتموند الذي طرد من صفوفه في الشوط الثاني باسكال غروس بالبطاقة الحمراء (62)، ثلاثيته في غضون 5 دقائق من الأول تناوب عليها الهولندي دونيل ماليب (25) وماكسيميليان باير (28) ويوليان برانت (30). وسجل السلوفاكي دنيس فافرو هدف فولفسبورغ الوحيد (58).

ورفع دورتموند الذي كان فشل في حصد النقاط الثلاث في مبارياته الأربع الاخيرة في مختلف المسابقات (3 تعادلات وهزيمة)، منها ثلاث في الدوري، رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبالنسبة لرجال المدرب نوري شاهين ، كانت المحاولة السابعة خارج قواعدهم وملعب فيتسفالن هذا الموسم هي الثابتة، بعد الانتكاسات في شتوتغارت (5-1)، برلين (2-1)، أوغسبورغ (2-1)، ماينتس (3-1) وتعادل مع بريمن (0-0) ومونشنغلادباخ (1-1)

كما حقق بوخوم متذيل الترتيب فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه هايدنهايم 2-0 الأحد في المرحلة الخامسة عشرة. وسجل موريتس بروشينسكي مستفيدا من تمريرة المالي إبراهيما سيسوكو (6) والسلوفاكي ماتيوس بيرو الذي سدد من حافة المنطقة (38) هدفي بوخوم.

احتفظ بوخوم الذي تعاقد مع المدرب المخضرم ديتر هيكينغ (60 عاما) الشهر الماضي على أمل إنعاش موسمه وإنقاذه من الهبوط، بالمركز الثامن عشر الأخير برصيد 6 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات و11 هزيمة، متأخرا بفارق نقطتين عن هولشتاين كيل و4 نقاط عن هايدنهايم في المركز السادس عشر.

وكان هايدنهايم الذي مُني بهزيمته السابعة تواليا والـ11 هذا الموسم في الدوري، حقق نتائج رائعة في الموسم الماضي في أول عام له بين أندية النخبة، باحتلاله للمركز الثامن وتأهله لخوض مسابقة كونفرنس ليغ.

ع.خ/ ع.أ.ج (أ ف ب)