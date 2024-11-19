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سياسةروسيا الاتحادية

بوتين يوقع عقيدة نووية محدثة تخفض عتبة استخدام السلاح النووي

١٩ نوفمبر ٢٠٢٤

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية. وتزامنت هذه الخطوة مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ماذا يعني توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقيدة نووية محدثة تخفض عتبة استخدام السلاح النووي؟صورة من: Sergey Bobylev/Sputnik/REUTERS

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، عقيدة نووية منقحة تقضي بأن أي هجوم تقليدي على روسيا من قبل أي دولة، بمشاركة دولة نووية، يعتبر هجوما مشتركا على بلاده. وتزامنت موافقة بوتين لسياسة الردع النووي الجديدة مع مرور ألف يوم على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل العمق الروسي بصواريخ طويلة المدى توفرها الولايات المتحدة. ويعكس توقيع بوتين على العقيدة المنقحة، التي تنص على أن أي هجوم جوي ضخم على روسيا يمكن أن يؤدي إلى رد فعل نووي، استعداد بوتينللتهديد باستخدام الترسانة النووية الروسية لإجبار القوى الغربية على التراجع، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو هجومها العسكري المتباطئ على الأراضي الأوكرانية.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)