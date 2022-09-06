بوتين يوافق على إخراج المدنيين من مدينة خيرسون الأوكرانية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تواصل روسيا إخراج المدنيين من منطقة خيرسون التي تحتلها على وقع هجوم مضاد للقوات الأوكرانية في حين أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه "ينبغي إبعاد" المدنيين المتواجدين في هذه المنطقة.
في خطوة نادرة، أجرى وزير الدفاع الروسي اتصالات مع نظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا في وقت تستعد فيه أوكرانيا لهجوم مضاد لاستعادة خيرسون. روسيا واصلت استهدافها للبنيية التحتية في أوكرانيا.
أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية الأخيرة على عدد من المدن، إلى 19 قتيلا و105 جرحى. وتعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماع أزمة اليوم الثلاثاء لمناقشة تصعيد الهجوم الروسي.
يوم حاسم في مسار الحرب في أوكرانيا، فالثلاثاء يصادف اليوم الأخير لاستفتاء دعت إليه روسيا لضم أربع مناطق تسيطر عليها كليّاً أو جزئيّاً في بلادٍ غزتها، مثيرة غضب الدول الغربية التي وعدت بردٍّ قوي في حال ضمها.
أدانت برلين وبروكسل ولندن وعواصم أخرى الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى، مؤكدة دعمها لكييف. ودعا زيلنسكي في اتصال مع شولتس وماكرون إلى "رد أوروبي ودولي قاس" وإلى "زيادة الضغط" على روسيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول