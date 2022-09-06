 بوتين يوافق على إخراج المدنيين من مدينة خيرسون الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 04.11.2022

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DW الأخبار

بوتين يوافق على إخراج المدنيين من مدينة خيرسون الأوكرانية

تواصل روسيا إخراج المدنيين من منطقة خيرسون التي تحتلها على وقع هجوم مضاد للقوات الأوكرانية في حين أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه "ينبغي إبعاد" المدنيين المتواجدين في هذه المنطقة.

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