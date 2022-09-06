بوتين يوافق على إخراج المدنيين من مدينة خيرسون الأوكرانية

أوكرانيا.. قتال شرس مع دخول الاستفتاءات الروسية يومها الأخير

يوم حاسم في مسار الحرب في أوكرانيا، فالثلاثاء يصادف اليوم الأخير لاستفتاء دعت إليه روسيا لضم أربع مناطق تسيطر عليها كليّاً أو جزئيّاً في بلادٍ غزتها، مثيرة غضب الدول الغربية التي وعدت بردٍّ قوي في حال ضمها.