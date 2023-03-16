بوتين يهدد مجددا.. هل اقترب التصادم النووي مع الغرب؟

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وزير الدفاع الروسي يحذر من "صدام نووي" محتمل بعد اعلان بريطانيا عزمها تقديم ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب لأوكرانيا،،، لندن تؤكد أنه لا تصعيد نووي في خطوتها.. فلماذا يلوح الكرملين مجددا بالنووي؟
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
في سلسلة وثائقية لهيئة الإذاعة البريطانية، بوريس جونسون يقول إن بوتين هدده "بشكل من الأشكال" خلال مكالمة جرت بينهما قبيل غزو روسيا لأوكرانيا، والمتحدث باسم الكرملين يعتبر ادعاءات جونسون "كذباً".
تحيط أجواء من التوتر باجتماعات مجموعة العشرين في الهند وسط انقسامات بين دول تفرض العقوبات المشددة بشكل مستمر على روسيا ودول أخرى لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي.
بعد تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة حول خطة مينسك للسلام، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من أنغيلا ميركل. هذا فيما أعربت واشنطن عن قلقها من تشكّل "شراكة دفاعيّة كاملة" بين موسكو وطهران.
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