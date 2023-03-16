 بوتين يهدد مجددا.. هل اقترب التصادم النووي مع الغرب؟ | مسائية DW | DW | 22.03.2023

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مسائية DW

بوتين يهدد مجددا.. هل اقترب التصادم النووي مع الغرب؟

وزير الدفاع الروسي يحذر من "صدام نووي" محتمل بعد اعلان بريطانيا عزمها تقديم ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب لأوكرانيا،،، لندن تؤكد أنه لا تصعيد نووي في خطوتها.. فلماذا يلوح الكرملين مجددا بالنووي؟

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