بوتين يهدد بنشر صواريخ تصل للولايات المتحدة والناتو يرد

اعتبر حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأربعاء (20 شباط/فبراير 2019) أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب أراضي دول الحلف، "غير مقبولة".

جاء ذلك بعد إعلان بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان أن بلاده سترد على نشر أي أسلحة نووية قصيرة أو متوسطة المدى من جانب واشنطن في أوروبا ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.

وقال نائب المتحدث باسم الحلف بيرس كازاليت إن "التصريحات الروسية التي تهدد باستهداف الحلفاء غير مقبولة. وندعو روسيا إلى التركيز على العودة إلى الالتزام بمعاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى". وأضاف أن "الناتو حلف دفاعي يقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن جميع دوله ضد أي تهديد. لا نريد سباق تسلح مجددا، وقد دعا الحلفاء روسيا مرارا إلى تدمير صواريخها المتوسطة المدى بشكل يمكن التحقق منه".

وكان الرئيس الروسي قد أكد في مستهلّ خطابه السنوي اليوم أمام البرلمان إرادته التركيز على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكنه شنّ هجوماً شرساً على الولايات المتحدة كما فعل في العام الماضي.

وقال بوتين إن "روسيا لا تعتزم أن تكون الأولى في نشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا. في حال طوّرتها (الولايات المتحدة) ونشرتها في أوروبا، فهذا الأمر سيفاقم بشكل كبير الوضع الأمني الدولي، وسيخلق تهديدات جدية لروسيا". وأشار إلى أن بعض الصواريخ قادرة على بلوغ "موسكو خلال 10-12 دقيقة".

وكانت واشنطن قد علقت مشاركتها في معاهدة حظر الصواريخ أرض- أرض التي يراوح مداها بين 500 وخمسة آلاف كلم، متهمة موسكو بانتهاك هذه المعاهدة الموقعة في 1987. وقامت روسيا بالمثل ردا على ذلك. وباستثناء حدوث أمر غير متوقع، فإن المعاهدة ستصبح لاغية في آب/أغسطس 2019.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)