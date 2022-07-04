بوتين ينتقد الأخطاء التي صاحبت عملية استدعاء جنود الاحتياط في الجيش

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انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخطاء التي ارتكبت في استدعاء جنود الاحتياط في القوات المسلحة للقتال في أوكرانيا، بعد أسبوع من الإعلان عن التعبئة الجزئية.
في أول تقرير للجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن أوكرانيا، أكدت اللجنة وقوع جرائم حرب في البلاد منذ الغزو الروسي، مشيرة إلى قصف مناطق مدنية وإعدامات وعمليات تعذيب وعنف جنسي. وتجري اللجنة تحقيقات في 16 مدينة وموقعًا.
ندد قادة دول الاتحاد الأوروبي بإعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية، مؤكدين أنهم "لن يعترفوا إطلاقاً" بهذا الضم غير القانوني. فيما قررت واشنطن فرض مزيد من العقوبات على موسكو وقدمت أوكرانيا طلبا عاجلا للانضمام إلى الناتو.
تتوالى ردود الأفعال الدولية على إعلان روسيا "تعبئة جزئية للاحتياط" وتأكيد الاستفتاءات في مناطق محتلة في أوكرانيا، وتهديد بوتين باستخدام "كل الوسائل الدفاعية" المتاحة. معظم ردود الفعل تتحدث عن "تصعيد" روسي يعبر عن "وفشل".
تعهد الرئيس الأوكراني بعدم تقديم أي تنازلات أو تسوية لروسيا خلال خطاب ألقاه في يوم عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لبلاده.
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