بوتين ينتقد الأخطاء التي صاحبت عملية استدعاء جنود الاحتياط في الجيش

لجنة تحقيق أممية توثق "جرائم حرب" في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

في أول تقرير للجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن أوكرانيا، أكدت اللجنة وقوع جرائم حرب في البلاد منذ الغزو الروسي، مشيرة إلى قصف مناطق مدنية وإعدامات وعمليات تعذيب وعنف جنسي. وتجري اللجنة تحقيقات في 16 مدينة وموقعًا.