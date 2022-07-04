 بوتين ينتقد الأخطاء التي صاحبت عملية استدعاء جنود الاحتياط في الجيش | DW الأخبار | DW | 30.09.2022

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بوتين ينتقد الأخطاء التي صاحبت عملية استدعاء جنود الاحتياط في الجيش

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخطاء التي ارتكبت في استدعاء جنود الاحتياط في القوات المسلحة للقتال في أوكرانيا، بعد أسبوع من الإعلان عن التعبئة الجزئية.

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In this photo provided by the Luhansk region military administration, damaged residential buildings are seen in Lysychansk, Luhansk region, Ukraine, early Sunday, July 3, 2022. Russian forces pounded the city of Lysychansk and its surroundings in an all-out attempt to seize the last stronghold of resistance in eastern Ukraine's Luhansk province, the governor said Saturday. A presidential adviser said its fate would be decided within the next two days. (Luhansk region military administration via AP)

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