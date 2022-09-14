بوتين يمنح موظف الاستخبارات الأمريكية السابق سنودن الجنسية الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين (26 أيلول/سبتمبر 2022)، مرسوما منح بموجبه الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن.

وجاء في المرسوم الرئاسي أن ادوارد جوزف سنودن المولود في 21 حزيران/يونيو 1983 مُدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحربفي أوكرانيا.

وكان سنودن قد سرّب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بيانات شخصية للمستخدمين، خصوصا عبر غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت.

وقال محامي الدفاع عن سنودن أناتولي كوشيرينا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء إن ليندسي ميلز، زوجة سنودن، ستتقدم الآن بطلب للحصول على الجنسية الروسية، مشيرًا إلى أن ابنتهما حاملة بالأساس جواز سفر روسي لأنها ولدت في روسيا.

وفر سنودن (39 عاما) من الولايات المتحدة ومنح حق اللجوء في روسيا، وطلبت السلطات الأمريكية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.

ز.أ.ب/ع.ب.ج (رويترز، د ب أ)