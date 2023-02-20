بوتين يقوم بزيارة مفاجئة لماريوبول والقصف يتجدد بكراماتورسك

أعلن الكرملين اليوم الأحد (19 مارس/ آذار 2023)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة غير معلنة إلى مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحتلة. وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن بوتين قام "بزيارة عمل" إلى المدينة التي دمرت في قتال عنيف.

وقالت وكالة تاس إن بوتين، لدى وصوله على متن مروحية، زار عدة مواقع في المدينة وتحدث مع السكان المحليين. وخلال الزيارة، أطلع نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين بوتين على أعمال إعادة الإعمار في المنطقة. وتأتي زيارة ماريوبول بعد أن زار بوتين شبه جزيرة القرم للاحتفال بالذكرى التاسعة لضمها من أوكرانيا، وهي خطوة نددت بها معظم دول العالم ووصفتها بأنها غير قانونية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام روسية أن بوتين عقد اجتماعا في مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة "روستوف

نا دونو" جنوبي روسيا وأن "الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين".

وبث التلفزيون الرسمي الروسي لقطات للرئيس الروسي وهو يفتتح مدرسة فنية للأطفال في المدينة. كما زار بوتين معسكرا تعليميا للأطفال يقع في موقع للتنقيب عن الآثار في مدينة تشيرسونيسوس القديمة، داخل مدينة سيفاستوبول الحالية.

وبدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي. وبدأ القتال على ماريوبول، في منطقة دونيتسك، في شباط/ فبراير واشتد القتال حتى أسرت روسيا آخر المدافعين عن المدينة في أيار/ مايو من العام الماضي.

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن الرئيس فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة لماريوبول.

ضربات على كراماتورسك

قُتِل مدنيّان وأصيب عشرة بضربات روسيّة "بذخائر عنقوديّة" بعد ظهر السبت في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، حسبما أعلن بافلوف كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك. وذكر عبر تلغرام أنّ الضربات أصابت متنزّهًا ومركزًا لبيع الأغراض الجنائزيّة وعشرات المباني السكنيّة وسيّارتَين.

وقال كيريلينكو "تُحظّر أكثر من مئة دولة استخدام الذخائر العنقوديّة، لكنّ روسيا تواصل استخدام هذه الأسلحة التي تُطلق الكثير من القنابل الصغيرة وتصيب المدنيّين عشوائيًّا".

وقبل ذلك بساعات، قال رئيس بلديّة دونيتسك ألكسندر غونتشارينكو على صفحته في فيسبوك، إنّ "روسيا تُواصل بثّ الرعب"، مشيرًا إلى سقوط قتيلين نتيجة قصف كراماتورسك بذخائر عنقوديّة. ولفت إلى تضرّر نحو 12 مبنى سكنيًّا و14 منشأة تابعة للبلدية.

ع.ش/ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)