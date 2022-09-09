بوتين يقول "الغرب تجاوز كل الحدود" ويعلن تعبئة جزئية للجيش

ما فرص نجاح بعثة الوكالة الدولية للطاقة لمحطة زابوريجيا؟

وسط تزايد المخاوف من كارثة نووية، يأمل المجتمع الدولي في أن تسفر زيارة فريق وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا الأوكرانية، في الوقوف على مدى وجود خطر نووي والمساعدة تحييد المحطة عن المواجهات. فما هي فرض نجاح المهمة؟