 بوتين يقول ″الغرب تجاوز كل الحدود″ ويعلن تعبئة جزئية للجيش | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.09.2022

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أخبار

بوتين يقول "الغرب تجاوز كل الحدود" ويعلن تعبئة جزئية للجيش

كلمة متلفزة لبوتين بتاريخ 21 سبتمبر 2022

قال الرئيس الروسي فلاديمير إنه وقع مرسومام بشأن التعبئة الجزئية يسري اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ذكرت وكالة تاس للأنباء المملوكة للدولة في روسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اليوم الأربعاء (21 أيلول/سبتمبر 2022) تعبئة جزئية للجيش.

المزيد من التفاصيل بعد قليل.

ا.ف/ ع.ج.م  (رويترز، د.ب.أ)

 

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