بوتين يقول "الغرب تجاوز كل الحدود" ويعلن تعبئة جزئية للجيش

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قال الرئيس الروسي فلاديمير إنه وقع مرسومام بشأن التعبئة الجزئية يسري اعتبارا من اليوم الأربعاء.
ذكرت وكالة تاس للأنباء المملوكة للدولة في روسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اليوم الأربعاء (21 أيلول/سبتمبر 2022) تعبئة جزئية للجيش.
المزيد من التفاصيل بعد قليل.
ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، د.ب.أ)
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