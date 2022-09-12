بوتين يقول إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء حربها في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة (16 أيلول/سبتمبر 2022) أن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أن استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراض. وقال بوتين في مؤتمر صحافي في سمرقند خلال حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان إن "عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (...) خطة (العمليات) لا تستدعي تغييرا (...) لسنا مستعجلين"، مؤكدا ان "الجيش الروسي يحتل مزيدا من الأراضي الإضافية".

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده "لا تقاتل بجيشها الكامل" بل فقط بجنود تم التعاقد معهم، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية يبقى "تحرير أراضي دونباس بالكامل"، في إشارة إلى الحوض المنجمي في شرق أوكرانيا والذي يضم منطقة لوغانسك التي تمكن الجيش الروسي من السيطرة عليها، إضافة إلى منطقة دونيتسك التي لا يزال جزء منها خارج السيطرة الروسية.

وكرر أن العمليات مستمرة رغم الهجمات المضادة التي يشنها الجيش الاوكراني في شمال شرق البلاد وجنوبها. وقال "أعلنت سلطات كييف أنها بدأت هجوما مضادا كثيفا. سنرى كيف سينتهي".

واتهم الرئيس الروسي القوات الأوكرانية بمحاولة القيام بـ"أفعال إرهابية" وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية الروسية، وقال "ما زلنا نمارس ضبط النفس بالنسبة إلى ردنا على ذلك، حتى الآن". وأوضح أن "القوات الروسية شنت أخيراً سلسلة ضربات كبيرة. فلنقل إنها ضربات تحذيرية. ولكن إذا استمر الوضع يتطور على هذا النحو فإن ردنا سيكون أكثر حدة".

وأشاد الرئيس الروسي بوتين اليوم الجمعة بجهود نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه قال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير مستعد لإجراء محادثات سلام. وفي كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي، قال بوتين إن أردوغان كان يقترح دائما عقد اجتماعات مع زيلينسكي- وإن كان لم يفعل ذلك هذه المرة خلال الاجتماع في سمرقند- وأن الرئيس التركي قدم "مساهمة كبيرة" في محاولات إنهاء النزاع.

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بلينكن يتهم روسيا بارتكاب أفعال "مروّعة"

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن روسيا تتصرّف بشكل "مروّع" وارتكبت على الأرجح جرائم حرب، وذلك بعد العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا.

وقال للصحافيين "هذا جزء مروّع من رواية متواصلة. كلما رأينا المد الروسي يتراجع من أجزاء احتلها في أوكرانيا، نرى ما الذي يتركه خلفه".

وأضاف "العثور اخيرا على أكثر من 440 قبرا في إيزيوم يذكرنا بذلك". ودعا السلطات الأوكرانية إلى توثيق هذه الفظاعات مؤكدًا أنه "في كثير من الحالات سيرقى الأمر إلى جرائم حرب".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن الجمعة إنه تم العثور على "أكثر من 400 جثة" في مقبرة جماعية قرب إيزيوم المدينة التي استعادها الجيش الأوكراني مؤخرا من الروس.

فيما أشار وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى أن روسيا تتعرض "لضغوط" بعد مخاوف أعربت عنها بكين ونيودلهي بشأن النزاع. وتابع "أعتقد أن ما نسمعه من الصين والهند يعكس مخاوف حول العالم بشأن عواقب العدوان الروسي على أوكرانيا ليس فقط على الشعب الأوكراني". وأضاف "أعتقد أن ذلك يزيد الضغوط على روسيا لإنهاء عدوانها".

أعرب المسؤولان الهندي والصيني عن هذا القلق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان. وأبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي الجمعة أن الوقت "ليس للحرب"، بحسب لقطات تلفزيونية.

والخميس، أقر بوتين بأن الصين، حليف روسيا الرئيسي، أعربت عن "قلقها" حيال النزاع في أوكرانيا.

ز.أ.ب/ع.ش (رويترز ، أ ف ب)