 بوتين يعلن الأحكام العرفية في أربع مناطق ضمها من جانب واحد من أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.10.2022

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بوتين يعلن الأحكام العرفية في أربع مناطق ضمها من جانب واحد من أوكرانيا

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