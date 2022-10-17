بوتين يعلن الأحكام العرفية في أربع مناطق ضمها من جانب واحد من أوكرانيا

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في أوكرانيا.. قتلى وجرحى في هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة كييف ومناطق أخرى.. القيادة الأوكرانية تتهم طهران بتزويد القوات الروسية بالمسيرات والغرب يكشف عن دعم جديد لأوكرانيا.. فهل تستعين روسيا بإيران في حربها على أوكرانيا؟
في عامي 2015 و2016، استقبلت ألمانيا حوالي 1.2 مليون لاجئ. وبسبب الحرب في أوكرانيا، سيتم تجاوز هذا العدد في عام 2022. وأعداد اللاجئين من دول عربية في تزايد أيضا. DW جمعت لكم أهم الحقائق حول اللاجئين في ألمانيا.
يعد التعاون الفضائي وتحديدا في محطة الفضاء الدولية (ISS) أحد أشكال التعاون الفريد الذي لا يزال مستمرا بين روسيا والدول الغربية، رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو. فما سبب استمرار هذا التعاون؟
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