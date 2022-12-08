بوتين يعترف بأن الحرب في أوكرانيا "يمكن أن تكون عملية طويلة"

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن جيشه قد يواصل القتال في أوكرانيا لفترة طويلة لكنه قال إنه لن يدعو لموجة تعبئة ثانية في الوقت الحالي.

ونادرا ما يتحدث بوتين عن مدة الحرب التي بدأت قبل أكثر من تسعة أشهر لكنه قال لمؤيديه خلال اجتماع بثه التلفزيون الأربعاء ( السابع من ديسمبر/كانون الأول 2022) إن الحرب قد تستمر لمزيد من الوقت. وتابع قائلا "هذه يمكن أن تكون عملية طويلة".

واضطرت روسيا إلى التقهقر في مواقع مهمة وعديدة في الشرق والجنوب منذ يوليو تموز أمام هجمات أوكرانية مضادة تشنها كييف بمخزونات أسلحة غربية آخذة في التزايد. وأشار بوتين في تصريحاته إلى أن خطر نشوب حرب نووية يتزايد لكن روسيا لن تهدد باستخدام مثل تلك الأسلحة.

وقال "لم يصبنا الجنون. فنحن ندرك ماهية الأسلحة النووية... لدينا تلك الوسائل في صور أكثر حداثة وتطورا من أي دولة نووية أخرى... لكننا لسنا على وشك التلويح بها حول العالم".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة نشرت اليوم الخميس إن خطر استخدام بوتين الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا تضاءل استجابة للضغط الدولي عبلى روسيا.

ندم على شن الحرب؟

وعلى الرغم من انتكاسات منيت بها القوات الروسية مؤخرا في أرض المعركة من بينها فقدان السيطرة على خيرسون، وهي عاصمة إقليم أوكرانية كانت الوحيدة الخاضعة لسيطرة روسيا، قال بوتين إنه غير نادم على شن الحرب.

وأضاف أن روسيا حققت "نتائج مهمة" بالاستحواذ على "أراض جديدة" في إشارة لضم أربع مناطق محتلة جزئيا في سبتمبر أيلول تقول أوكرانيا وأغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنه غير قانوني.

في الوقت نفسه أكد بوتين أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء. وقال بوتين "نعم، نحن نفعل ذلك لكن من بدأ ذلك؟"، معتبرا أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرارا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.

على صعيد متصل أقر الكرملين بوجود "خطر" من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 عقب إعلان مسؤولين في وقت سابق عن إسقاط طائرة مسيّرة على مقربة من قاعدة بحرية روسية رئيسية.

جاء الهجوم الأخير بالطائرة المسيرة في أعقاب توجه الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا إلى الجسر الوحيد الذي يربط القرم بالبر الروسي الرئيسي لتفقد أشغال تصليح هذا الشريان الرئيسي إثر تعرضه لتفجير.

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، أ.ف.ب)