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سياسةأوروبا

بوتين يعتذر عن حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية "المأساوي"

٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤

اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في المجال الجوي الروسي. وإلهام علييف يقول إن الطائرة تعرضت في روسيا لـ"تدخل مادي وتقني خارجي".

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اتطائرة الأذربيجانية التي تحطمت فوق كازاخستان، 25 ديسمبر/كانون الأول 2024
أسفر تحطم الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان عن مقتل 38 شخصا.صورة من: The Administration of Mangystau Region/AP/dpa/picture alliance

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم السبت (28 ديسمبر/كانون الأول) اعتذاره للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن "الحادث المأساوي" الذي وقع في المجال الجوي الروسي وأسفر عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان يوم 25 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف الكرملين أنه بينما كانت الطائرة تحاول الهبوط في غروزني في الشيشان، كانت طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم روسيا، وتصدت قوات الدفاع الجوي الروسية للهجمات.

وذكر الكرملين أن المكالمة جرت بناء على طلب بوتين.
لكن بوتين لم يوضح ما إذا كان الدفاع الجوي الروسي قد أصاب الطائرة بشكل مباشر.

 

في المقابل، قالت رئاسة أذربيجان إن علييف أبلغ بوتين خلال المكالمة الهاتفية أن الطائرة الأذربيجانية تعرضت "لتدخل مادي وتقني خارجي أثناء وجودها في المجال الجوي الروسي، مما أدى إلى فقدان كامل للسيطرة".

وأضاف البيان أن علييف قال إن  "الثقوب المتعددة في جسم الطائرة والإصابات التي لحقت بالركاب وأفراد الطاقم بسبب اختراق جزيئات غريبة للمقصورة أثناء الرحلة، وشهادات الناجين من المضيفين والركاب، تؤكد وجود أدلة على التدخل المادي والتقني الخارجي".

يُشار إلى أنه منذ الكارثة، تسري تكهنات حول احتمال أن تكون روسيا قد أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ. وقبل الاعتذار، رفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على تصريحات للبيت الأبيض أشار فيها إلى أن الحادثة ناجمة عن إطلاق صاروخ روسي مضاد للطائرات.

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة على النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته أذربيجان حول الحادث قولها إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "إمبراير 190"، خلال رحلة بين باكو وغروزني، في غرب كازاخستان، ما أسفر عن مقتل 38 شخصًا من أصل 67 كانوا على متنها.

وعلّقت شركات نقل جوي رحلاتها الى مدن روسية عقب تحطم الطائرة في غرب كازاخستان، في حادث ترجح تقارير أن يكون ناجما عن إطلاق صاروخ دفاع جوي روسي.    

ودعا الاتحاد الأوروبي الى تحقيق "سريع ومستقل" في تحطم الطائرة الأذربيجانية، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر منصة اكس "أدعو الى تحقيق دولي سريع ومستقل"، معتبرة أن المعلومات التي ترجح إصابة الطائرة بنيران روسية هي "تذكير عنيف" بما حصل  للطائرة الماليزية  (الرحلة ام اتش17) التي  أسقطها صاروخ أطلقه متمردون موالون لموسكو فوق أوكرانيا في 2014.

م ف (أ ف ب، رويترز، أ ب)

 

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