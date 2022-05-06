 بوتين يعتبر غزو أوكرانيا ضربة وقائية | DW الأخبار | DW | 09.05.2022

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DW الأخبار

بوتين يعتبر غزو أوكرانيا ضربة وقائية

الرئيس الروسي يلقي خطابا في موسكو في الذكرى السابعةِ والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية في ألمانيا

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