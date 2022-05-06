بوتين يعتبر غزو أوكرانيا ضربة وقائية

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الرئيس الروسي يلقي خطابا في موسكو في الذكرى السابعةِ والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية في ألمانيا
أعلن الرئيس الروسي بوتين أن جيشه يقاتل في أوكرانيا دفاعا عن "الوطن الأم" بمواجهة "تهديد غير مقبول" تطرحه أوكرانيا، محذرا من "حرب شاملة"، فيما أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده ستنتصر على روسيا، "كما انتصرت على النازي".
يعقد قادة دول مجموعة السبع مؤتمرا عبر تقنية الفيديو اليوم الأحد، تتصدر جدول أعماله تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ودفعت المقاومة الأوكرانية القوات الروسية إلى الشرق، لكن روسيا لم تظهر أي مؤشر على أنها تعتزم إنهاء الحرب.
في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
لا تنتمي دول أوروبية عديدة كسويسرا والسويد وأيرلندا إلى أي تحالف عسكري. بيد أنّ الوضع بدأ في التغير لدى بعض هذه الدول المحايدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ يفكر بعضها في الانضمام للناتو. فهل انتهى الحياد في أوروبا؟
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