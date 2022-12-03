بوتين يضع صاروخا أسرع من الصوت في الخدمة

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أدخل الرئيس الروسي صاروخا جديدا فرط صوتي الخدمة العسكرية. ويرى محللون أن توقيت ادخل الصاروخ الخدمة محاولة من بوتين للالتفاف حول الخسائر العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ألقت روسيا رسميا باللوم على جنودها في هجوم أوكراني دام أوقع ما لا يقل عن 89 قتيلا، فيما أكدت كييف ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 108 آلاف و910 جنود منذ بداية الغزو الروسي للبلاد.
أكدت أوكرانيا أن قواتها هي من استهدفت الوحدات العسكرية الروسية في ماكيفكا وأسفرت عن مقتل عشرات الجنود الروس. وأثار الإعلان عن هذه الخسائر الفادحة انتقادات للقيادة العسكرية الروسية لتخزين ذخائر في مكان غير محمي.
في اعتراف نادر، أكدت روسيا سقوط عدد من جنودها في الضربة العسكرية الأوكرانية على مدينة ماكيفكا في منطقة دونيتسك، لكنها قللت في الوقت نفسه من عدد الضحايا. ياتي ذلك فيما يتصاعد الغضب داخل روسيا من إدارة العملية العسكرية.
مع استمرار الحرب وصمود أوكرانيا يتراجع مخزون روسيا من الذخيرة ما ينعكس على وتيرة عملياتها وعدم قدرتها على تحقيق تقدم ميداني، حسب تقرير لمعهد دراسات أمريكي. في المقابل يرى باحث أمريكي أنّ الحرب لن تتوقف إلا بهزيمة روسيا.
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