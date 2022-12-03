 بوتين يضع صاروخا أسرع من الصوت في الخدمة | DW الأخبار | DW | 04.01.2023

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بوتين يضع صاروخا أسرع من الصوت في الخدمة

أدخل الرئيس الروسي صاروخا جديدا فرط صوتي الخدمة العسكرية. ويرى محللون أن توقيت ادخل الصاروخ الخدمة محاولة من بوتين للالتفاف حول الخسائر العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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